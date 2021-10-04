我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電 變壓器都爆了

專家：健康者提前施打第3針 效果反而不佳

記者邵敏／洛杉磯報導
插隊打第三針，有專家認為提前打，防疫效果反而不好。 （記者邵敏／攝影）
插隊打第三針，有專家認為提前打，防疫效果反而不好。 （記者邵敏／攝影）

目前輝瑞疫苗第三針只對特別人群開放，但很多不符合條件的華人已開始插隊打疫苗，但有專家指出，健康人群提前接種加強針，防疫效果反而會不好。

由於目前接種第三針非常方便，在很多疫苗接種點，無需提供文件證明年齡、健康問題，只要簽署一張表格，自我證明身體有免疫力低下狀況，就可以隨便打第三針。這樣的便利反而讓一些不符合條件的人提前插隊接種加強劑。

美以美醫院病毒感染專家江華醫師指出，對現在還沒有納入接種加強疫苗的人群，是因為他們沒有基礎疾病，或沒有接觸病毒的高風險，或第二針疫苗的接種時間還在六個月以內，血液中抗體的含量是足夠，所以暫時不需要接種第三針。

一些插隊提前接種第三針疫苗的年輕健康人士，他們的本意是想加強自身抗體，但江華不建議這樣做，「因為從醫學和免疫學上看，如果提前接種加強疫苗，其產生的防疫效果，可能會低於長時間間隔後接種加強疫苗所產生的防疫效果。」

白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)呼籲，目前只允許已完整接種兩劑輝瑞疫苗的民眾，在施打完第二劑疫苗六個月之後接種補強針，民眾不要擅自跑到藥局要求施打，「任何疫苗及施打方式都要經過聯邦食品暨藥物管理局(FDA)的認可，所以請不要走在FDA之前。」

南加州流行病專家黃重德認為，對於一些特別的個案可以考慮提前接種加強針，「比如一些民眾要出行坐飛機，或者需長時間在室內空間與他人相處，這些人會擔心自己的抗體保護力不強，感染風險較大，他們就希望提前接種加強針，這樣的擔心是有一定道理的。」

黃重德說，官方目前並沒有批准這些個案的特殊處理方式，民眾如果真覺得有必要提前接種第三劑，可以與醫生商量，徵求醫師意見，「目前也沒有科學證據、臨床數據證明提前接種加強針，會帶來不好的防疫效果，在其他一些國家，包括以色列，很多人都選擇提前接種加強針。

加強針疫苗的推出，是基於Delta變種病毒的廣泛傳播，導致突破性感染病例增加，尤其是在免疫系統較弱的接種疫苗者，和較早接種疫苗的人群中。隨時間推移，疫苗對預防輕度、中度疾病的保護作用正在減弱，專家也擔心，疫苗在預防嚴重疾病、住院和死亡方面可能也會變得不那麼有效，因此衛生官員得出結論，需要注射加強針，以最大限度提高疫苗保護性，並延長其耐久性。

疫苗 防疫 輝瑞

上一則

打第三針疫 勿需先測抗體 高危人群快接種

下一則

打第3針疫苗 有華人搶著提前接種 有人擔心副作用

延伸閱讀

BNT執行長：明年需要新的新冠疫苗抵禦變異株

BNT執行長：明年需要新的新冠疫苗抵禦變異株
洛縣長堤市府強制員工接種疫苗 沒有檢測替代選項

洛縣長堤市府強制員工接種疫苗 沒有檢測替代選項
打第三針加強疫苗是否需要先測抗體？專家這麼建議

打第三針加強疫苗是否需要先測抗體？專家這麼建議
白宮施壓 航空公司強制員工12•8前打新冠疫苗

白宮施壓 航空公司強制員工12•8前打新冠疫苗
紐西蘭Delta疫情蔓延 11月起外籍客入境須完全接種疫苗

紐西蘭Delta疫情蔓延 11月起外籍客入境須完全接種疫苗
各國獎勵接種疫苗 朱立倫：只有台灣找誰偷打

各國獎勵接種疫苗 朱立倫：只有台灣找誰偷打

熱門新聞

加州紓困金6日開始發放。(Getty Image Plus）

金州紓困 6日起寄發首批支票

2021-10-01 02:18
被撞爛的轎車。（Joe Chen臉書）

洛市華人留學生開28萬元超跑撞死人 據稱成績優秀

2021-09-28 14:49
面對物價上漲，華人到超市購物，貨比三家更省錢。（路透）

蔬菜、肉食品價格飛漲 華人上超市貨比三家

2021-09-27 02:20
南加蒙特利公園市華人劉洪新，因涉殺害懷孕三個月的妻子，在洛杉磯市中心的雙塔監獄關押11年有餘。（記者陳開／攝影）

世說新聞／華男在美入獄11年 留長髮險遭非裔性侵

2021-10-01 20:36
被控殺害妻子鮑晨燕的男主角劉洪新出獄後，首次接受媒體採訪。（記者謝雨珊／攝影）

涉孕妻命案坐牢11年 華男出獄談憾事

2021-10-02 02:20
華人一家投資移民11年未果，女兒精神壓力大導致抑鬱。（unsplash.com）

華人投資移民11年未果 女兒精神壓力大 導致抑鬱

2021-09-26 16:47

超人氣

更多 >
中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列

中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列
證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤

證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤
「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」

「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」
曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」

曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」
南早：解放軍曾憂川普引戰 密利通話後美高官取消訪台

南早：解放軍曾憂川普引戰 密利通話後美高官取消訪台