專家：健康者提前施打第3針 效果反而不佳

插隊打第三針，有專家認為提前打，防疫效果反而不好。 （記者邵敏／攝影）

目前輝瑞疫苗 第三針只對特別人群開放，但很多不符合條件的華人已開始插隊打疫苗，但有專家指出，健康人群提前接種加強針，防疫 效果反而會不好。

由於目前接種第三針非常方便，在很多疫苗接種點，無需提供文件證明年齡、健康問題，只要簽署一張表格，自我證明身體有免疫力低下狀況，就可以隨便打第三針。這樣的便利反而讓一些不符合條件的人提前插隊接種加強劑。

美以美醫院病毒感染專家江華醫師指出，對現在還沒有納入接種加強疫苗的人群，是因為他們沒有基礎疾病，或沒有接觸病毒的高風險，或第二針疫苗的接種時間還在六個月以內，血液中抗體的含量是足夠，所以暫時不需要接種第三針。

一些插隊提前接種第三針疫苗的年輕健康人士，他們的本意是想加強自身抗體，但江華不建議這樣做，「因為從醫學和免疫學上看，如果提前接種加強疫苗，其產生的防疫效果，可能會低於長時間間隔後接種加強疫苗所產生的防疫效果。」

白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)呼籲，目前只允許已完整接種兩劑輝瑞疫苗的民眾，在施打完第二劑疫苗六個月之後接種補強針，民眾不要擅自跑到藥局要求施打，「任何疫苗及施打方式都要經過聯邦食品暨藥物管理局(FDA)的認可，所以請不要走在FDA之前。」

南加州流行病專家黃重德認為，對於一些特別的個案可以考慮提前接種加強針，「比如一些民眾要出行坐飛機，或者需長時間在室內空間與他人相處，這些人會擔心自己的抗體保護力不強，感染風險較大，他們就希望提前接種加強針，這樣的擔心是有一定道理的。」

黃重德說，官方目前並沒有批准這些個案的特殊處理方式，民眾如果真覺得有必要提前接種第三劑，可以與醫生商量，徵求醫師意見，「目前也沒有科學證據、臨床數據證明提前接種加強針，會帶來不好的防疫效果，在其他一些國家，包括以色列，很多人都選擇提前接種加強針。

加強針疫苗的推出，是基於Delta變種病毒的廣泛傳播，導致突破性感染病例增加，尤其是在免疫系統較弱的接種疫苗者，和較早接種疫苗的人群中。隨時間推移，疫苗對預防輕度、中度疾病的保護作用正在減弱，專家也擔心，疫苗在預防嚴重疾病、住院和死亡方面可能也會變得不那麼有效，因此衛生官員得出結論，需要注射加強針，以最大限度提高疫苗保護性，並延長其耐久性。