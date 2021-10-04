律師建議：壽險受益人 未成年子女不宜

律師建議，壽險受益人不要寫給未成年孩子。（unsplash.com網頁）

洛杉磯華人梁先生，今年2月感染新冠病毒不幸去世，但家中尚有三名老人，兩個未成年的孩子，梁太太需要一人承擔起這個大家庭的重任，她急需丈夫壽險 的賠償金，幫助渡過難關。但因為其中兩個受益人是未成年孩子，保險 公司聲稱現在不能兌現這筆賠償金，無奈之下，梁太太不得不求助於法律人士。

傑仕律師事務所的李靖鑫律師在今年3月受理此案，他指出，按照加州 法律規定，如果保險賠償金的受益人是未成年人，賠償金是暫時不能給付給孩子，也不能支付給孩子的母親。

如果想要拿到這筆錢，孩子的母親梁太太必須要去當地法院，向法官提出請求，將自己指定為兩個未成年孩子的財產監護人，之後拿著法院判決書，才能去保險公司拿到屬於孩子的賠償金。

李靖鑫說，「法律程序比較複雜，我在受理此案後，3月份去法院申請母親作為孩子的財產監護人，但直到8月10日開庭才拿到判決書，同意將母親作為財產監護人。」

判決書雖然拿到了，但直到現在，保險公司的這筆賠償金還沒有轉到當事人賬戶，仍在處理當中。李靖鑫稱程序非常繁瑣，即便成功拿到賠償金，接下來對於這筆錢的限制使用，還是無法讓這個家庭得到經濟幫助。

李靖鑫指出，按照加州法律規定，梁太太拿到的這筆20萬賠償金只能用在孩子身上，不能自用，也不能用於照顧家中老人。在兩個孩子成年之前，梁太太必須每年都向法院提交財務報告，證明怎麼監護這些錢，「花費多少，剩餘多少，怎麼花的錢，都要上報，而且每年做這些財務證明時，還要付費聘請專業的財產評估人做評估。」

同時，在孩子成年之前，如果梁太太用這筆賠償金做任何投資，法院通常會要求提交保證金（bond），擔保這筆錢不會有損失，且每年都需要支付成本；如果這筆錢鎖在銀行賬戶不動用，那就無需提交保證金。李靖鑫說，「原則上等到孩子18歲以後，就可以自己支配財產，不再需要監護人管理，那時做投資就不需要再交保證金。」

梁太太本以為丈夫生前買的這份人壽保險，可以幫助這個不幸的家庭暫時渡過經濟難關，如今看來，指望這筆錢救急是不可能了。

對此，李靖鑫建議，在購買人壽保險時，最好不要將受益人寫給未成年的孩子，避免發生像梁太太這樣的境遇，「很多人在買壽險時，都不知道這個情況。有些保險經紀也不會特意提醒客戶，或者即便提醒了，一些客戶可能覺得自己不會出事，也沒放在心上。等到真正需要這筆賠償金救急時，才會發現非常麻煩。」