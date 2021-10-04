華男染疫亡 壽險竟無法兌付

華人正值壯年，無基礎疾病，不幸染疫身亡。（示意圖，Unsplash.com網頁）

新冠疫情改變不少人的命運，也讓很多家庭陷入悲痛的深淵，洛杉磯一個普通的華人家庭，上有老下有小，原本一家其樂融融，但家中頂樑柱梁先生卻不幸感染病毒離世，一家人難以接受突如其來的打擊。雪上加霜的是，梁先生生前買的人壽保險 賠償金，也因生前指定的兩名受益人為未成年人，暫時無法給付，這個曾經幸福的家庭如今面臨經濟、精神上的雙重災難。

今年2月初的一天，40多歲的梁先生感覺有些發燒，但症狀十分輕微，因家中有三位老人共同居住，梁先生擔心萬一感染新冠，會傳染給高危的老人，趕緊去做核酸檢測 。

很快出來的陽性結果讓梁先生震驚，接下來幾天症狀越來越嚴重，而醫師的診斷報告更讓這個原本平靜的家庭陷入慌亂：病人病情惡化，需馬上住院接受治療。

梁先生正值壯年，幾乎沒有任何基礎疾病，染疫前也沒有接種新冠疫苗 ，因為那時第一批疫苗接種開始不久，還沒有輪到他。梁太太悲痛地回憶，丈夫住院沒幾天竟然就撒手而去，噩耗讓一家人根本無法接受。

梁太太說，她不確定丈夫究竟是如何感染新冠病毒。這個普通的大家庭七人一起居住，除了梁先生梁太太之外，還有三位老人，以及兩個未成年的孩子，小的孩子只有五歲。不幸中的萬幸，家中其他人都沒有被傳染。

但家中突然失去梁先生這個頂樑柱，全家亂作一團。心力交瘁的梁太太，不得不選擇從悲痛中盡快走出，撐起這個大家庭。很現實的是，家中的經濟來源接下來該如何保障？因為失去了丈夫，三個老人、兩個孩子的生活，都需要梁太太承擔。

梁先生生前買過一份人壽保險，受益人分別是妻子和兩個未成年孩子，他突然染疫身亡，根據保險條款，三名受益人可以得到一筆賠償金，而兩個孩子的賠償金佔總額的60％，大概20萬左右。如果能順利拿到這筆錢，可幫助這個家庭暫時渡過經濟難關。

但當梁太太去申請這筆賠償金時，卻遇到意外的麻煩。梁太太被告知，因為兩個孩子都是未成年人，不能支配財產，因此現在無法拿到屬於他們的份額。而作為母親，梁太太也不能代表孩子提取這筆錢。原本指望能夠救急的保險金，根本就無法幫助這個不幸的家庭。