我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

演活「楊貴妃」 中國舞蹈家周潔休士頓去世

默克新冠口服藥 年底可望獲授權 Q&A一次看

美國監獄超黑暗 華男險被性侵

記者王若然／蒙特利公園市報導
劉洪新。（記者王若然／攝影）
劉洪新。（記者王若然／攝影）

蒙特利公園市華人劉洪新，曾因涉殺害懷孕三個月的妻子鮑晨燕，在洛杉磯的雙塔監獄關押11年有餘，近期他與檢方達成協議，對過失殺人控罪不抗辯，終於在2021年9月出獄。近日他接受世界日報專訪談及監獄生活，囚犯們可以為一包泡麵打架，而非裔男獄友竟威逼利誘，多次嘗試性侵他。

劉洪新入獄期間，失去的不僅是自由，還有人身安全。因為他曾留有長髮，讓非裔男獄友起了色心。在一次獄警巡視過後，這名非裔男獄友突然從後方抱住劉洪新，撫摸他的胸部並出言威脅，當對方表示希望有進一步的接觸時，劉洪新斷然拒絕，並一把將對方推開。後來這名獄友又多次嘗試，但都被他推開；最後，此人惱羞成怒，對劉洪新施以重拳。

監獄的一日三餐很簡單，劉洪新說，食物基本沒味道，他剛進監獄時吃不慣，體重掉了60磅。而如果能吃上一元錢一包的泡麵簡直像過年。監獄曾發生親兄弟為爭搶泡麵打掉門牙的鬥毆事件。

監獄內一間牢房通常為上下鋪，兩個人住。劉洪新表示，牢房的長度，大概就是兩個手臂張開的距離，寬度則是一個手臂距離，放下一張床，可以在房間內走五步。更糟的是，無法選擇同居一室的獄友。有可能室友是搶銀行的，或者是殺人犯，強姦犯等。兩個人24小時住在同一屋簷下，上廁所也在房間內。

去年新冠疫情開始後，監獄內因人口密度大，很容易讓疫情蔓延。劉洪新說，他懷疑自己曾經感染了新冠，因為曾有一個月患重感冒，非常疲憊且臥床不起。他從前患感冒沒有如此病重。劉洪新還表示，當時監獄中突然患重感冒的囚犯數量不少。

入獄11年，劉洪新一刻也沒有停止過對女兒的思念。妻子鮑晨燕死後，劉洪新作為嫌疑人被警方逮捕，當時不到兩歲的女兒則被警察抱走，劉洪新怎麼也沒想到，那是他與女兒的最後一次見面。他回憶當時與女兒分別時，她哇哇大哭，好似預感到長久的分別。他還安慰女兒：爸爸一會兒就回來了。

劉洪新入獄後，他的女兒被送入寄養家庭，他11年來連女兒的相片也沒見過。一次看到女兒的身體檢查報告，說女兒後來一直大哭，傷心到頭骨縮小，頭髮都禿了。他心疼不已，一直流淚。他說，現在很擔心女兒過得好不好。聽說寄養家庭的孩子長大後很多進了監獄，因為小孩缺少家庭的愛，性格有缺陷。如果有機會，他和母親都希望女兒能回來給他撫養。

監獄 非裔 疫情

上一則

亞市處理遊民 市民：勿紙上談兵

下一則

南加2萬人上街 聲援德州墮胎權

延伸閱讀

發生最嚴重監獄暴動 厄瓜多擬釋囚2000緩解擁擠

發生最嚴重監獄暴動 厄瓜多擬釋囚2000緩解擁擠
涉孕妻命案坐牢11年 華男出獄談憾事

涉孕妻命案坐牢11年 華男出獄談憾事
世說新聞／華男在美入獄11年 留長髮險遭非裔性侵

世說新聞／華男在美入獄11年 留長髮險遭非裔性侵
紐約雷克島監獄輕罪犯無保開釋 社區憂犯罪率恐升

紐約雷克島監獄輕罪犯無保開釋 社區憂犯罪率恐升
性侵判4年定讞 鈕承澤確定入獄

性侵判4年定讞 鈕承澤確定入獄
厄瓜多監獄暴動釀逾100死 無助囚犯還打給家人求報警

厄瓜多監獄暴動釀逾100死 無助囚犯還打給家人求報警

熱門新聞

加州紓困金6日開始發放。(Getty Image Plus）

金州紓困 6日起寄發首批支票

2021-10-01 02:18
被撞爛的轎車。（Joe Chen臉書）

洛市華人留學生開28萬元超跑撞死人 據稱成績優秀

2021-09-28 14:49
面對物價上漲，華人到超市購物，貨比三家更省錢。（路透）

蔬菜、肉食品價格飛漲 華人上超市貨比三家

2021-09-27 02:20
台裔高材生Ian Lee（左）及Eric Chen（右），分享他們在Youtube平台上成立「The DoDo Men （嘟嘟人）」頻道的背後故事。（記者謝雨珊／攝影）

華裔高材生棄蘋果高薪 樂當「油管人」

2021-09-25 02:20
南加蒙特利公園市華人劉洪新，因涉殺害懷孕三個月的妻子，在洛杉磯市中心的雙塔監獄關押11年有餘。（記者陳開／攝影）

世說新聞／華男在美入獄11年 留長髮險遭非裔性侵

2021-10-01 20:36
被控殺害妻子鮑晨燕的男主角劉洪新出獄後，首次接受媒體採訪。（記者謝雨珊／攝影）

涉孕妻命案坐牢11年 華男出獄談憾事

2021-10-02 02:20

超人氣

更多 >
新冠口服藥廠笑了疫苗股哭了 一周市值蒸發約840億美元

新冠口服藥廠笑了疫苗股哭了 一周市值蒸發約840億美元
CNBC：美貿易代表戴琪 將宣告中國未遵守貿易協議

CNBC：美貿易代表戴琪 將宣告中國未遵守貿易協議
全紅嬋睜大眼玩雲霄飛車6次 網：不愧奧運冠軍

全紅嬋睜大眼玩雲霄飛車6次 網：不愧奧運冠軍
亞洲煤價創新高 中國為解缺電危機開始搶煤

亞洲煤價創新高 中國為解缺電危機開始搶煤
默克新冠口服藥 有望成開發中國家救星

默克新冠口服藥 有望成開發中國家救星