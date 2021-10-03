美國監獄超黑暗 華男險被性侵

劉洪新。（記者王若然／攝影）

蒙特利公園市華人劉洪新，曾因涉殺害懷孕三個月的妻子鮑晨燕，在洛杉磯的雙塔監獄 關押11年有餘，近期他與檢方達成協議，對過失殺人控罪不抗辯，終於在2021年9月出獄。近日他接受世界日報專訪談及監獄生活，囚犯們可以為一包泡麵打架，而非裔 男獄友竟威逼利誘，多次嘗試性侵他。

劉洪新入獄期間，失去的不僅是自由，還有人身安全。因為他曾留有長髮，讓非裔男獄友起了色心。在一次獄警巡視過後，這名非裔男獄友突然從後方抱住劉洪新，撫摸他的胸部並出言威脅，當對方表示希望有進一步的接觸時，劉洪新斷然拒絕，並一把將對方推開。後來這名獄友又多次嘗試，但都被他推開；最後，此人惱羞成怒，對劉洪新施以重拳。

監獄的一日三餐很簡單，劉洪新說，食物基本沒味道，他剛進監獄時吃不慣，體重掉了60磅。而如果能吃上一元錢一包的泡麵簡直像過年。監獄曾發生親兄弟為爭搶泡麵打掉門牙的鬥毆事件。

監獄內一間牢房通常為上下鋪，兩個人住。劉洪新表示，牢房的長度，大概就是兩個手臂張開的距離，寬度則是一個手臂距離，放下一張床，可以在房間內走五步。更糟的是，無法選擇同居一室的獄友。有可能室友是搶銀行的，或者是殺人犯，強姦犯等。兩個人24小時住在同一屋簷下，上廁所也在房間內。

去年新冠疫情 開始後，監獄內因人口密度大，很容易讓疫情蔓延。劉洪新說，他懷疑自己曾經感染了新冠，因為曾有一個月患重感冒，非常疲憊且臥床不起。他從前患感冒沒有如此病重。劉洪新還表示，當時監獄中突然患重感冒的囚犯數量不少。

入獄11年，劉洪新一刻也沒有停止過對女兒的思念。妻子鮑晨燕死後，劉洪新作為嫌疑人被警方逮捕，當時不到兩歲的女兒則被警察抱走，劉洪新怎麼也沒想到，那是他與女兒的最後一次見面。他回憶當時與女兒分別時，她哇哇大哭，好似預感到長久的分別。他還安慰女兒：爸爸一會兒就回來了。

劉洪新入獄後，他的女兒被送入寄養家庭，他11年來連女兒的相片也沒見過。一次看到女兒的身體檢查報告，說女兒後來一直大哭，傷心到頭骨縮小，頭髮都禿了。他心疼不已，一直流淚。他說，現在很擔心女兒過得好不好。聽說寄養家庭的孩子長大後很多進了監獄，因為小孩缺少家庭的愛，性格有缺陷。如果有機會，他和母親都希望女兒能回來給他撫養。