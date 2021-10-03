南加2萬人上街 聲援德州墮胎權

成千上萬的抗議者參加了10 月 2 日在洛杉磯舉行的婦女遊行和墮胎正義集會。（Getty Images）

第五屆全國婦女示威遊行 2日舉行，抗議德州墮胎 禁止令，聲援德州姐妹的墮胎選擇權（abortion-rights）。在洛杉磯地區，組織者預計將有超過2萬人參加；而且整個南加州都舉行了示威活動，從橙縣到內陸帝國，從麗浪多海灘到聖蓋博谷，當日全國各地至少有600場類似的遊行。

洛杉磯婦女大遊行上午10時在潘興廣場啟動走向市政廳，國會眾議員凱倫巴斯 (Karen Bass) 、洛杉磯縣政委員蘇麗絲 (Hilda Solis) 和米切爾 (Holly Mitchell) 、女演員 Alyssa Milano 和 Patricia及 Rosanna Arquette發表發言。德州學生Paxton Smith在畢業典禮上反對德州墮胎禁令的演說曾在網上瘋傳，她也到場發言。

上午10時南加多地舉行了類似的集會遊行。在長堤（Long Beach），婦女團體在杜美金（Deukmejian）法院大樓集合，穿過市中心走向哈維公園；在西好萊塢（West Hollywood），示威者在西好萊塢公園集合；在巴沙迪那（Pasadena），自行車和汽車大篷車團體聚集在玫瑰碗廣場，一路遊行前往市政廳；在爾灣（Irvine），團隊在 Alton Parkway 和Culver街的拐角處集會。

洛杉磯婦女遊行領導者之一Sarah Bradshaw上午在潘興廣場對媒體說，坦率地說，她寧願在家裡而不是出來遊行。但是，有一群人再次認為他們可以決定婦女的身體，數十年來頑固不化。而且，現在最高法院已經搖擺不定了。因此，「我們不能會容忍了， 我們的身體處於危險中。」

德州最近通過的SB8法案，允許私人起訴任何幫助婦女在懷孕六週後墮胎的人，包括診所或開車送婦女去診所的人。

婦女遊行網站發表宣言指出，「當最高法院拒絕了阻止德州墮胎禁令的緊急請求時，他們實際上邁出了推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）的下一步。簡而言之：人們正在目睹我們一生中最可怕的墮胎威脅。」

「這就是為什麼我們要在最高法院重新開會之前，在每個州和首都華盛頓特區遊行。 我們需要發出明確無誤的信息，表明我們強烈反對限制墮胎和推翻 Roe v. Wade的判決，以免為時已晚。」

當天參加洛杉磯市中心的捍衛婦女墮胎權遊行，也是全國範范圍內反對德州墮胎禁令的示威活動的一部分。婦女大遊行可以追溯到川普總統當選後的全國抗議活動。第一次婦女大遊行於 2017 年在川普總統就職後的第二天舉行，成為美國歷史上最大的公開遊行之一。《華盛頓郵報》對 2017 年女性大遊行的分析估計，單日遊行在美國吸引了 326.7 萬至 524.6 萬人；估計有 75 萬人參加了2017年的洛杉磯遊行。