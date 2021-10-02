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加州醫護多已接種 拒者恐開除

編譯組／綜合報導
加州醫護大多數已完成疫苗接種。(Ｇetty Images)
加州醫護大多數已完成疫苗接種。(Ｇetty Images)

加州的疫苗接種最後通牒似乎奏效，9月30日的最後期限前，240萬醫療職人絕大多數都已完全接種，僅有少數無正當理由拒絕接種，或申請以宗教、健康因素豁免接種。但洛杉磯時報分析，這些少數無正當理由卻拒絕接種者，將對政府與雇主形成困擾。

對此，少數醫院揚言開除不願配合的醫護，一些醫院則是祭出停職處分，但是多數地區醫院卻選擇寬厚處理，以免工作人員大量退職，反而不利正常運作。其他醫院則實施變通作法，類似給予30或45天的寬限期，讓院方能夠尋找替代人力。

在城市 贊成接種壓倒性大勝

1.7萬員工的Scripps Health集團，其執行長Chris Van Gorder就說，如果這是場普選，那麼對他們來說，贊成接種的一派是壓倒性大勝，因為無理拒絕接種的僅有140人，僅占0.85%。按規定在10月1日就會請他們捲鋪蓋走路。

但是，強制接種令的貫徹度卻出現城鄉落差，相較於灣區或南加的高接種率，偏遠地區醫院的豁免率卻相對高很多，而且規定也很寬鬆。杜拉瑞縣（Tulare）大型醫院的豁免率達高達30%，寇恩縣（Kern）的三大醫院近日才將接種率由60%拉到90%。

加州政府雖然看起來於法有據，就算醫院人員告上法庭，判決也多數有利接種令，但是事實上，州政府其實難以掌握第一線資訊，因為人員是否接種，豁免申請是否過關，知情與決定權限仍在醫院手上。加州公共衛生局局長亞拉貢（Tomás J. Aragón）說，州政府只要求未接種者不得繼續工作，但卻管不到院方如何審查豁免申請。

以杜拉瑞縣的Kaweah Health Medical Center為例，每個申請宗教豁免的員工都可以不必接種，因為一旦這800人離職，將對正常運作產生嚴重衝擊。而且杜拉瑞縣的接種率43.3%，遠低於加州平均的60%。

戴維斯加大（UC Davis）­醫療體系對宗教豁免的申請則是另一種考量，一旦拒絕可能引發大量法律訴訟，因此員工只要能提出合理佐證，就能不必接種。戴維斯加大的作法也更彈性，屬於柔性勸導，與其由上到下的命令，不如動用同儕說服，因此整體來說，接種率已達94%，5.7%豁免，剩下的0.3%即45人將自10月1日起留職停薪。

教堂豁免證明似乎來者不拒

Sutter Independent Physicians的執行長David Herbert面臨的則是另一種問題。他說，許多教堂似乎來者不拒，申請證明的人都能拿到，如果州政府能夠制定一致標準，各地的執行就不會有那麼多問題了。

1.7萬員工的西達賽奈醫療中心（Cedars-Sinai Medical Center）已有98%完全接種，豁免的只占1%。但是，近期曾經感染過新冠的員工，將可多獲90天寬限期，因為院方認為，他們體內的抗體，加上完善的防護措施，應該可以保障病患與同僚的安全。看似強硬的Scripps Health事實上也有類似做法，42名懷孕員工可以不必接種。

佛瑞斯諾縣（Fresno）2800人的Saint Agnes醫療中心有3%無理由拒絕接種，但院方表示不會馬上開除他們，而是再等兩周，看看他們是否願意接種，因為院方的目標是接種，而不是逼走。反正集團Trinity Health旗下有11萬7000名員工，豁免申請的審查已經出現積案。

加州 工作 灣區

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