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Delta病株衝擊 預測GDP再下修 經濟復甦看明年

編譯組／綜合報導

不過數月之前，分析師仍對美國經濟相當看好，但是隨著Delta病株愈來愈猖獗，幾乎政商學界都看壞經濟發展。洛杉磯加大的安德森預測中心（Anderson Forecast）9月29日發表的季報更指出，美國經濟將從熱可炙手變成不慍不火。

安德森中心預期，2021年的GDP成長將為5.6%，低於6月推估的7.1%，也低於聯準會（Fed）的5.9%。2022年，安德森中心訂在4.1%，Fed則為3.8%，兩者都已經下修。

安德森中心指出，Delta病株讓每個人都嚇壞了，拒絕接種的聲音愈來愈強，死亡案例愈來愈多，這些都讓民眾更不願意出門消費，因此原本以為今年就會開始的強勢復甦，可能要等到2022年下半年，2023年第三季才可望回到疫前水準。

就業部分，加州在疫情期間失去的職缺多數來自三大密切接觸產業，也就是休旅、教育與美髮、汽車等服務業。雖然學校恢復上課，但是餐飲、休閒、住宿卻很難重振。

但是安德森中心認為，以長期來看，加州一旦開始復甦，力道將比其他州來的強，因為加州居家隔離的時間更早、更長，目前每周每10萬人只有83例新增，不像德州271例、佛州248例。

另外，因為加州偏重科技與專業領域，這些產業的工作機會也更容易遠距工作，因此也是加州的利多之一。整體來說，加州的就業機會2021年將增加3.5%，2022年3.9%，2023年2.7%。全美的就業增長則稍差，分別為3.1%、3.2%、2.1%。

不過，加州因為非常仰賴觀光旅遊，因此失業率也會高於全美平均。安德森中心指出，今年的失業率應為7.6%，明年5.6%，後年4.4%。相對於疫情爆發前的2019年，失業率僅有4.2%。

相對於安德森中心的保守評估，某些評估就更不樂觀了。舊金山美西銀行（Bank of the West）的首席分析師Scott Anderson說，加州就業情況至少2023年後半，甚至2024年才會好轉。

同時，消費者物價近期內也不太可能平抑，2023年第四季才能趨緩，主因是美國的生產都靠海外，但是東南亞地區的疫情相對嚴峻更多，因此當他們無法返工時，美國當然就會出現搶貨狀況。

另外，席捲全美的大離職潮短期內也很難平息。因為對不必到場工作的人，風險確實沒那麼高，但是對於要重返第一線的職人來說，與其冒著生命危險返回職場，不如早早退休，或是選擇工作地點更為彈性的職缺。類似狀況已經開始在加州出現，運輸、倉儲、公用事業的職缺，今年預期將比所有其他產業增加更多，達到5.4%。

加州因為非常仰賴觀光旅遊，因此失業率也會高於全美平均。（本報檔案照）
加州因為非常仰賴觀光旅遊，因此失業率也會高於全美平均。（本報檔案照）

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