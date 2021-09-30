洛縣禁逐房客保護令 延至明年1月底

圖為早先波士頓的房客們上街表達訴求，希望聯邦延長禁止驅趕令。（美聯社）

洛杉磯縣政委員會28日投票，決定將洛縣的禁逐房客臨時保護令延長至2022年1月31日；這些保護措施於2020年3月生效，原本將於2021年9月30日到期。但對未交房租的租客 保護將失效，這些房客將需依賴加州 10月1日開始生效的保護令，且需採取相關措施。

洛縣保護令為驅逐住宅、商業，以及移動房的租戶提供積極抗辯（affirmative defenses）。更新後的政策現已更名為該縣的「新冠租戶保護決議」（COVID-19 Tenant Protections Resolution），繼續為住宅和商業租戶提供驅逐防禦。

值得注意的是，政策同時還擴大了業主搬入的規定，允許業主或其符合條件的家庭成員搬入最多兩個單元作為主要住宅。前提是，該單戶住宅、公寓單元、活動房屋空間、複式和/或三聯公寓，是業主在2021年6月30日或之前購買的，且滿足特定條件。

但新的洛縣禁逐房客臨時保護令並不保護拒付租金 的租客。從10月1日起，無法支付租金的租客需依賴加州28日宣布的新保護令。該令要求租客必須採取相關措施，才能受到該法令保護，第一步也是最重要的一步就是申請租房援助，租客無需等到收到驅逐通知才申請援助獲得保護。

根據AB-832法案，加州現有的驅逐保護令也將於9月30日失效。該法案為加州許多租客提供保護，使他們免於因無法負擔租金而遭到驅逐。自10月1日起，加州將過渡至新的驅逐保護令，主要幫助收入低於或等於地區中位收入（area median income）80%的租客，和已經及時完成租房援助申請的租客。

加州住房和社區發展部（HCD）主任Gustavo Velasquez說，「有未付租金或是在月初將無法支付租金的租客應盡快申請援助。越早進行申請，就能越早受政策保護，不會因積欠租金遭到驅逐。」

如需獲取更多關於州援助計畫的詳情或申請，可上網址HousingIsKey.com或致電加州新冠病毒租房援助免費客服中心：833-430-2122，服務時間為：早上7時至晚上7時。有關洛杉磯縣新冠租戶保護決議的更多信息，可上網dcba.lacounty.gov/noevictions。有關洛杉磯縣房東/租戶法律和計劃的任何其他問題，可上網rent.lacounty.gov。