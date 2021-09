加州州長簽署7遊民法案 輔助220億元住宅案

加州州長紐森29日簽署七項遊民相關法案。(州長官網)

加州 州長紐森 29日簽署七項遊民相關法案,輔助總額220億元的遊民問題與宜居住宅計畫。州長辦公室表示,這些法案與預算將額外提供8.4萬間可負擔得起住宅,包括遊民中繼之家的4.4萬個居住單位與照護床位。另外,58億元的房匙計畫也包括在內,以改建閒置旅館與住宅,供遊民棲身。

紐森簽署的法案包括:遊民協調和財務委員會(Homeless Coordinating and Financial Council )改制為遊民聯合委員會(Interagency Council on Homelessness);強化加州遊民管理訊息系統(Homeless Management Information System),使資金運用的資訊更為公開。

以及Assembly Bill 27,確保無家可歸的兒少能夠就學;Assembly Bill 362,強制縣市政府查察遭到舉報的中途之家;Assembly Bill 816,住房和社區發展局必須優先扶助無家可歸者;Assembly Bill 1443要求縣府強化可能傷人傷己遊民的心理諮商;Senate Bill 400,建立遊民學童與教育機關之間的中介單位,以協調行動並提供轉介服務。

陪同紐森公開簽署的包括洛杉磯 市長賈西提(Eric Garcetti)、洛杉磯縣委會主席蘇麗絲(Hilda Solis),與參與遊民心理諮商與生活扶助的相關人士。蘇麗絲指出,2020年大洛杉磯地區統計顯示,共有6.6萬無家可歸者,其中 1.4萬人心理疾病嚴重,5000人身心發展障礙,1.1萬人肢體殘缺,1.5萬人濫用藥物。

紐森強調,加州不能對遊民問題閃閃躲躲,必須採取大膽、革新的解決方案,包括投入超出以往的經費,以協助遊民移出街角,並提供那些被迫留在街頭的人更多心理諮商與其他服務。他說,他今天簽署的法案將能提供現有方案更多配套,以加州前所未見的方式解決遊民問題。