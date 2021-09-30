我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

助理作證 揭Theranos荷姆斯私生活「購物清單也要保密」

培根40年來最貴 價格暴漲28% 短期難回跌

加州州長簽署7遊民法案 輔助220億元住宅案

編譯組／綜合報導
加州州長紐森29日簽署七項遊民相關法案。（州長官網）
加州州長紐森29日簽署七項遊民相關法案。（州長官網）

加州州長紐森29日簽署七項遊民相關法案，輔助總額220億元的遊民問題與宜居住宅計畫。州長辦公室表示，這些法案與預算將額外提供8.4萬間可負擔得起住宅，包括遊民中繼之家的4.4萬個居住單位與照護床位。另外，58億元的房匙計畫也包括在內，以改建閒置旅館與住宅，供遊民棲身。

紐森簽署的法案包括：遊民協調和財務委員會（Homeless Coordinating and Financial Council ）改制為遊民聯合委員會（Interagency Council on Homelessness）；強化加州遊民管理訊息系統（Homeless Management Information System），使資金運用的資訊更為公開。

以及Assembly Bill 27，確保無家可歸的兒少能夠就學；Assembly Bill 362，強制縣市政府查察遭到舉報的中途之家；Assembly Bill 816，住房和社區發展局必須優先扶助無家可歸者；Assembly Bill 1443要求縣府強化可能傷人傷己遊民的心理諮商；Senate Bill 400，建立遊民學童與教育機關之間的中介單位，以協調行動並提供轉介服務。

 陪同紐森公開簽署的包括洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）、洛杉磯縣委會主席蘇麗絲（Hilda Solis），與參與遊民心理諮商與生活扶助的相關人士。蘇麗絲指出，2020年大洛杉磯地區統計顯示，共有6.6萬無家可歸者，其中 1.4萬人心理疾病嚴重，5000人身心發展障礙，1.1萬人肢體殘缺，1.5萬人濫用藥物。

紐森強調，加州不能對遊民問題閃閃躲躲，必須採取大膽、革新的解決方案，包括投入超出以往的經費，以協助遊民移出街角，並提供那些被迫留在街頭的人更多心理諮商與其他服務。他說，他今天簽署的法案將能提供現有方案更多配套，以加州前所未見的方式解決遊民問題。

加州 紐森 洛杉磯

上一則

2高層公寓本周開工 將成洛市最大遊民住區

下一則

南加4華人涉禮品卡詐騙被捕 洗錢逾250萬

延伸閱讀

舊金山政壇變動 華裔議員邱信福轉任市府律師

舊金山政壇變動 華裔議員邱信福轉任市府律師
史無前例 紐森一口氣簽署27項住房法案

史無前例 紐森一口氣簽署27項住房法案
紐森撥款1億 鼓勵加建房 合格屋主可獲2.5萬

紐森撥款1億 鼓勵加建房 合格屋主可獲2.5萬
點燃「小鹿山火」婦人 疑涉沙斯達縣另一場火災

點燃「小鹿山火」婦人 疑涉沙斯達縣另一場火災
法拉利電動車 蘋果名將操刀

法拉利電動車 蘋果名將操刀
紐森簽署新法：加州法律文件 禁用「Alien」一詞

紐森簽署新法：加州法律文件 禁用「Alien」一詞

熱門新聞

台裔高材生Ian Lee（左）及Eric Chen（右），分享他們在Youtube平台上成立「The DoDo Men （嘟嘟人）」頻道的背後故事。（記者謝雨珊／攝影）

華裔高材生棄蘋果高薪 樂當「油管人」

2021-09-25 02:20
被撞爛的轎車。（Joe Chen臉書）

洛市華人留學生開28萬元超跑撞死人 據稱成績優秀

2021-09-28 14:49
加州新法刺激屋主加建房屋。（美聯社）

SB 9法案生效 華人急搶地

2021-09-22 02:20
面對物價上漲，華人到超市購物，貨比三家更省錢。（路透）

蔬菜、肉食品價格飛漲 華人上超市貨比三家

2021-09-27 02:20
華裔年長者注射疫苗。（記者邵敏／攝影）

世說新聞／直擊第三針疫苗現場 副作用大到沒人來？

2021-09-25 14:50
UCLA蟬聯美國公立大學第一。（記者丁曙／攝影）

美國新聞2022排行榜 UCLA蟬聯公立大學第一

2021-09-24 15:18

超人氣

更多 >
一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白

一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白
「太有面子了」河南小吃店老闆結婚 鄰居這樣狂賀

「太有面子了」河南小吃店老闆結婚 鄰居這樣狂賀
遭禁離中國3年 百大通緝犯兒女獲釋返美

遭禁離中國3年 百大通緝犯兒女獲釋返美
加油站老闆破產變街友 好心人伸援手 讓他「搬進」後院

加油站老闆破產變街友 好心人伸援手 讓他「搬進」後院
失聯長島中國留學生找到了 在醫院治療 家屬將赴美探望

失聯長島中國留學生找到了 在醫院治療 家屬將赴美探望