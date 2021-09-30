加州州長簽署7遊民法案 輔助220億元住宅案

加州州長紐森29日簽署七項遊民相關法案。（州長官網）

加州 州長紐森 29日簽署七項遊民相關法案，輔助總額220億元的遊民問題與宜居住宅計畫。州長辦公室表示，這些法案與預算將額外提供8.4萬間可負擔得起住宅，包括遊民中繼之家的4.4萬個居住單位與照護床位。另外，58億元的房匙計畫也包括在內，以改建閒置旅館與住宅，供遊民棲身。

紐森簽署的法案包括：遊民協調和財務委員會（Homeless Coordinating and Financial Council ）改制為遊民聯合委員會（Interagency Council on Homelessness）；強化加州遊民管理訊息系統（Homeless Management Information System），使資金運用的資訊更為公開。

以及Assembly Bill 27，確保無家可歸的兒少能夠就學；Assembly Bill 362，強制縣市政府查察遭到舉報的中途之家；Assembly Bill 816，住房和社區發展局必須優先扶助無家可歸者；Assembly Bill 1443要求縣府強化可能傷人傷己遊民的心理諮商；Senate Bill 400，建立遊民學童與教育機關之間的中介單位，以協調行動並提供轉介服務。

陪同紐森公開簽署的包括洛杉磯 市長賈西提（Eric Garcetti）、洛杉磯縣委會主席蘇麗絲（Hilda Solis），與參與遊民心理諮商與生活扶助的相關人士。蘇麗絲指出，2020年大洛杉磯地區統計顯示，共有6.6萬無家可歸者，其中 1.4萬人心理疾病嚴重，5000人身心發展障礙，1.1萬人肢體殘缺，1.5萬人濫用藥物。

紐森強調，加州不能對遊民問題閃閃躲躲，必須採取大膽、革新的解決方案，包括投入超出以往的經費，以協助遊民移出街角，並提供那些被迫留在街頭的人更多心理諮商與其他服務。他說，他今天簽署的法案將能提供現有方案更多配套，以加州前所未見的方式解決遊民問題。