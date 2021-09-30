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2高層公寓本周開工 將成洛市最大遊民住區

記者楊青／綜合報導
奠基開工的遊民住宅大樓之一的藍圖，將位於555-561 S. Crocker St. Los Angeles, CA 90013。（https://www.weingart.org/building-the-future-2下載）
奠基開工的遊民住宅大樓之一的藍圖，將位於555-561 S. Crocker St. Los Angeles, CA 90013。（https://www.weingart.org/building-the-future-2下載）

洛杉磯市中心遊民巷（Skid Row）兩項高層公寓住宅建設項目，本周奠基開工，將建成洛杉磯市有史以來最大的無家可歸者住房區。

位於洛杉磯市S. Crocker St. 555-561號街區，和S. San Pedro St. 554-562號街區的Weingart Towers遊民公寓住宅，將包括分別為19層和12層的兩棟高層建築，預計為遊民提供382個單位的免費公寓住宅。洛杉磯市2016年通過HHH提案，出資12億元，為洛杉磯的遊民提供1萬個單位的無家可歸者公寓。

該遊民公寓建設計劃的第一階段，將耗資1.6億元建設Crocker街的遊民公寓，預計2023年竣工，278套公寓中的40套將留給老兵遊民。所有入住遊民都將獲得支持服務。洛杉磯市議會多位市議員認爲，要解決洛市的遊民問題，未來要在洛市各個角落，多建設類似的免費遊民公寓。

第二座塔樓預計將在2022年夏季竣工，將包括104個單位的免費公寓住宅，建設資金中的1600萬元來自HHH提案。該公寓建成後，將接受洛杉磯住房和城市發展局發給的住房代金券使用者，以及退伍軍人事務部發給的支持性住房券使用者入住。

洛杉磯 退伍軍人事務部

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