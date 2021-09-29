南加各警局疫苗施打率落後百姓 民眾憂心

圖為去年6月在亞市的一次遊行集會，集會者皆配戴口罩但警方無一人戴口罩。（記者李雪／攝影）

南加各地，包括華人 區多個城市在內的警消人員，其新冠疫苗 接種率大多滯後於普通百姓的接種率，並有警員公開表示拒絕接種疫苗，這引發民眾擔憂危害社區健康。華人區目前警員接種率最高的是巴沙迪那市，有75%，而日前由工會提出抗議的聖瑪利諾市警員，僅有54%接種。

聖瑪利諾市警員工會（Police Officers Association）日前在當地英文報紙刊登整版付費廣告，表示「「不支持要求警員必須接種疫苗，且沒有其他檢測 選項，而侵犯警員的個人選擇自由」。據該工會提供的數字，在該局24個警員中，11人沒有接種，即警員的接種率約為54%。工會要求市府把頻繁新冠檢測作為選項之一，無論是每周還是每日檢測都可以。

目前該市正和警員工會協商解決方案，不過有該市華裔居民對警員拒打疫苗率如此高感到驚訝，也擔憂太多警員不打疫苗給社區帶來健康風險。但似乎南加各地的警消人員接種率大多滯後於普通百姓的接種率。

即使是對疫苗政策最為積極的巴沙迪那市也不例外。該市是南加首個率先宣布將要求市府員工施打疫苗才能上崗工作的城市，不過該市有提供病毒檢測作為替代選項，不願打疫苗的員工須每周檢測。政策從9月17日開始實施，截至上周，該市已有87%的員工都接種了疫苗，

但是該市警局有近四分之一員工，包括宣誓和未宣誓人員，都表示打算申請豁免，另外消防局則有17%的員工，書記員辦公室有15%的員工都表示打算申請豁免，也就是拒絕接種疫苗。

雖然落後於普通百姓接種率，巴市警局的接種率應該也算華人區各市中的佼佼者。

據阿罕布拉市公共信息官Van Nguyen提供的數據顯示，截至8月25日，阿市警察局66%的宣誓警員都接種了疫苗，而阿市消防局50%的宣誓官員都接種了疫苗。她表示，阿市議會最近批准了制定疫苗接種政策，市府員工正在起草該政策，但尚未最終確定。不過總共有76%的市府員工接種疫苗，包括來自警察和消防部門的宣誓人員以及其他兼職員工。

另一華人聚居城市聖蓋博市的公共信息官Jonathan Fu表示，目前該市還沒有針對市府僱員接種疫苗的要求，但遵守州和縣的要求。目前雖然也沒有正式跟蹤市府僱員的疫苗接種紀錄，但市府員工的自我報告率估計至少為70%。

亞凱迪亞市副市政經理Michael Bruckner證實，目前該市並沒有對市府僱員有強制疫苗政策，他也未透露該市警消人員或員工的接種情況。

該現象在人口眾多的洛市警局更為嚴重，在所有公共安全機構爆發超過2500起感染病例中，超過一半來自洛市警局（LAPD）和洛市消防局（LAFD）。

據洛市政府官員，56%的警局員工和58.5%的消防局宣誓員工已全面接種疫苗。但洛市警消人員也如同聖瑪利諾市警員工會一樣，針對洛市最近出台的強制疫苗法規提起訴訟，同時還有數千人提交通知表示打算申請豁免。大多數自6月以來檢出陽性的洛市警局官員都沒接種疫苗，共有十名洛市警局員工死於新冠病毒。

雖然洛縣衛生局在聲明中表示，工作場所對冠狀病毒的高傳播率「無法免疫」，尤其是那些員工未接種疫苗的工作場所，令人擔憂「當同事之間定期密切接觸，並與公眾定期密切互動時」會爆發疫情。但是當洛杉磯時報要求獲得衛生局對洛市警局設施做新冠檢查的報告時，該局卻扣留了報告。

洛杉磯加州大學（UCLA）公共衛生學院傳染病專家Timothy Brewer表示，與公眾互動的警察和消防員有個人權利，但公共衛生的責任也同樣重要。「請記住，權利伴隨著責任，作為公共安全官員，他們也有責任採取任何合理措施避免危害公眾」，Brewer認為接種疫苗就是這樣一個措施。