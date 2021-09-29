我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「撥電話給解放軍」密利國會自白喊冤：這不是密電

「價高才買得到房」全美房價7月飆升19.7%創新高

洛市警拒絕打新冠疫苗 警政委員會主席批胡鬧

編譯組／綜合報導
洛市警政委員會主席比格斯。（KTLA）
洛市警政委員會主席比格斯。（KTLA）

洛市警局（LAPD）員警拒絕接種比例偏高，警政委員會主席比格斯（William Briggs）28日痛批為「胡鬧」（dubious），而且「匪夷所思」（appalling）。警政委員會雖為民間單位，但擁有LPAD的部分監督權。

洛杉磯縣整體完全接種比例已達68%，但LAPD才56%。自新冠發生以來，已有3000人感染，占LAPD的四分之一強。加上近期的感染案例再度增加，引發市民抗議。因此比格斯特別在28日的正式委員會議前，向線上旁聽的民眾表明，「我們真真切切地聽到你們的聲音了」。

比格斯因此直言，他個人認為，一個負責保護市民安全的機關，竟然有那麼多人違背誓言，不願接種新冠疫苗，讓民眾更加安心。他還說，員警拒絕接種的許可太過荒謬，他不相信有多達2600名的LAPD人員，都有不能接種的醫療或信仰考量。洛市雖然要求公務機關的人員都需接種疫苗，但如有醫療或信仰疑慮，可以申請豁免。

另一名委員Steve Soboroff則說，他雖然非常尊重消防人員，但也相信疫苗的防護力，希望打火兄弟再想一想，並且不要拒戴口罩。他說，很多第一線人員的反彈都太過情緒，類似「老子就是不要」、「你們別在那囉哩叭唆」。

疫苗 口罩 洛杉磯

上一則

南加各警局疫苗施打率落後百姓 民眾憂心

下一則

華裔資優生 開超跑撞死醫師 開庭未出席 11月再審

延伸閱讀

世界晚報／洛市店主大白天被暴力槍殺 懸賞15萬緝兇

世界晚報／洛市店主大白天被暴力槍殺 懸賞15萬緝兇
洛市探討嚴格的防疫措施　若通過比洛縣還嚴

洛市探討嚴格的防疫措施　若通過比洛縣還嚴
大白天當街暴力槍殺洛市商號店主 視頻全都錄

大白天當街暴力槍殺洛市商號店主 視頻全都錄

洛市華人留學生開28萬元超跑撞死人 據稱成績優秀

洛市華人留學生開28萬元超跑撞死人 據稱成績優秀
台流感、4廠牌新冠疫苗下周同開打 醫院祭防呆機制

台流感、4廠牌新冠疫苗下周同開打 醫院祭防呆機制
完全接種科興、國藥可入境美國 俄疫苗還不行

完全接種科興、國藥可入境美國 俄疫苗還不行

熱門新聞

加州新法刺激屋主加建房屋。（美聯社）

SB 9法案生效 華人急搶地

2021-09-22 02:20
台裔高材生Ian Lee（左）及Eric Chen（右），分享他們在Youtube平台上成立「The DoDo Men （嘟嘟人）」頻道的背後故事。（記者謝雨珊／攝影）

華裔高材生棄蘋果高薪 樂當「油管人」

2021-09-25 02:20
在疫情如此嚴峻時期，想多一針保護自己的人不少。（讀者提供）

沒人管？華人想打第三針新冠疫苗很容易

2021-09-21 18:57
面對物價上漲，華人到超市購物，貨比三家更省錢。（路透）

蔬菜、肉食品價格飛漲 華人上超市貨比三家

2021-09-27 02:20
被撞爛的轎車。（Joe Chen臉書）

洛市華人留學生開28萬元超跑撞死人 據稱成績優秀

2021-09-28 14:49
華裔年長者注射疫苗。（記者邵敏／攝影）

世說新聞／直擊第三針疫苗現場 副作用大到沒人來？

2021-09-25 14:50

超人氣

更多 >
麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美

麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美
葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查

葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查
政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出

政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出
他在車窗上貼這幾個「不當字樣」 被警關押15天

他在車窗上貼這幾個「不當字樣」 被警關押15天
四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限

四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限