洛市警拒絕打新冠疫苗 警政委員會主席批胡鬧

洛市警政委員會主席比格斯。（KTLA）

洛市警局（LAPD）員警拒絕接種比例偏高，警政委員會主席比格斯（William Briggs）28日痛批為「胡鬧」（dubious），而且「匪夷所思」（appalling）。警政委員會雖為民間單位，但擁有LPAD的部分監督權。

洛杉磯 縣整體完全接種比例已達68%，但LAPD才56%。自新冠發生以來，已有3000人感染，占LAPD的四分之一強。加上近期的感染案例再度增加，引發市民抗議。因此比格斯特別在28日的正式委員會議前，向線上旁聽的民眾表明，「我們真真切切地聽到你們的聲音了」。

比格斯因此直言，他個人認為，一個負責保護市民安全的機關，竟然有那麼多人違背誓言，不願接種新冠疫苗 ，讓民眾更加安心。他還說，員警拒絕接種的許可太過荒謬，他不相信有多達2600名的LAPD人員，都有不能接種的醫療或信仰考量。洛市雖然要求公務機關的人員都需接種疫苗，但如有醫療或信仰疑慮，可以申請豁免。

另一名委員Steve Soboroff則說，他雖然非常尊重消防人員，但也相信疫苗的防護力，希望打火兄弟再想一想，並且不要拒戴口罩 。他說，很多第一線人員的反彈都太過情緒，類似「老子就是不要」、「你們別在那囉哩叭唆」。