華人開養老院 疑遭海梅特市府刁難

張先生用於出租經營養老院的物業圖。（當事人提供）

來自中國上海的張先生，於12年前申請投資 移民來美，在南加內陸海梅特市（Hemet）購置物業，出租經營養老院 。他表示，美國吸引外來投資振興經濟，這本來是好事，可他開始運營養老院就受到當地政府刁難。新冠肺炎疫情發生後，養老院更新執照，再次受市府不公平對待。張先生認為，當地政府對華人 經營持不公態度，未來他可能會賣掉物業，或對市府提告，即不排除要求市府賠償損失。

張先生說，他來美前在上海就經營養老院，前後有20年。後因養老院土地被政府認為違法占用，予以強制收回，他才決定申請投資移民，到美國後繼續從事養老院事業。但意外的是，原本以為在美經營養老院，會得到當地政府支持，因他是投資移民來美，且以為經營事業會得到政府輔助，可事與願違，令他感到失望。

他說，12年前，他在河濱縣海梅特市購置一塊養老院物業，共占地10萬平方呎，養老院建築有4萬平方呎，共有三棟二層建築，其中一棟是辦公樓，其餘兩棟用於養老院。開始在申領養老院執照時，就遭到縣府不公對待。縣府將原養老院102個床位執照吊銷，而且沒有通知送達及告示公眾。他憤而將縣府告上法庭，從州法院一直告到聯邦法院，但法官引用200多年前的一條法規，不予立案。

最終，他將物業租給一名菲律賓裔業者經營，養老院生意才得以持續下去。張先生說，很明顯的，當地縣政府對華人經營有不公對待。

新冠肺炎疫情發生後，養老院生意擱置一段時間。2021年2月重新申領執照時，州許可獲得批准，但當申請市府執照時，市府說需要重新審批該物業是否用於養老院運營，並還需開公聽會，這令養老院生意停滯一直至今，長達逾半年時間。張先生認為，當地只有他是唯一的華人經營養老院物業，市府歧視態度明顯。

張先生說，感到很無奈，若在中國國內遇到當地政府刁難，會想法設法通過關係擺平。可在美國，受到政府不公對待，真的沒有什麼好辦法。如果想繼續經營，一旦對政府提告，結果是經營下去很難，政府會有各種條文強硬限制，上一次他提告縣府就吃了虧。但若不提告，真的想不出太好的辦法。自己生意受阻，損失也不小。

市府方面表示，都市計畫委員會對是否審批該物業用於養老院經營有決定權，在舉行公聽會後才能做出最終決定，但目前尚未就公聽會確定日期。張先生指出，原來物業功能就是用於養老院，先前業者都獲得市府執照，為什麼現在到他經營時，市府突然提出重申審批，還要舉行公聽會？目前州府、縣府均已獲批經營許可，市府做法令他感到莫名其妙！

張先生表示，最終有可能考慮賣掉物業，然後再告政府，挽回損失。張先生也希望華人社區法律人士提供司法方面協助，幫助他走出困境。