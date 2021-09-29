華裔資優生 開超跑撞死醫師 開庭未出席 11月再審

被撞爛的轎車。（Joe Chen臉書）

一名極可能是華人留學生開車撞死路人案，9月27日在洛杉磯 法院過堂。23歲的留學生陳家亮（Ka Leung Chan，譯音），2020年5月開著一輛McLaren超跑轎車，撞死當時正在洛杉磯市中心散步的68歲心理學家Larry Brooks。

被撞爛的轎車。（Joe Chen臉書）

當天進行審前聽證，據法庭書記官表示，陳家亮當天並未出庭，審前聽證將於11月5日繼續進行。

陳家亮案發時持學生簽證 。事發後他告訴警方，當時車速在每小時60哩以下，然而事發地限速為30哩。他被以駕駛過失殺人（vehicular manslaughter）和不當致死（wrongful death）起訴。

陳家亮告訴警方，事發時他為了躲避一輛正在倒車的車輛急打了方向盤，車輛失控撞向好幾輛車，再撞向當時正在散步的Larry Brooks。

Ka Leung Chan駕駛的720s 車型McLaren超跑轎車，售價約28萬。（McLaren網站）

根據洛杉磯時報報導，陳家亮案發時駕駛的McLaren超跑為720s車型，價值約28萬。該車型最高時速可達200哩。事發時陳家亮22歲，當時四個月後，將從南加州 建築學院（Southern California Institute of Architecture）畢業。在該大學網頁，陳家亮的名字為Ka Leung Wilson Chan。網頁上還顯示他以班級前10%的成績畢業，是優秀畢業生。

事發地點為洛杉磯藝術區Santa Fa Avenue，就在南加州建築學院校區附近。

目前還不清楚陳家亮來自哪個國家，簽證何時過期。在去年5月事故發生後，他以25萬元保釋金獲保出獄。

死者Larry Brook據悉為受人尊敬的臨床心理醫師。他在洛杉磯東北部地區行醫超過25年，之前住在紐約市。他在1996年組織格蘭岱地區心理健康專家協會，並擔任過聖蓋博谷心理協會教育委員會主席。