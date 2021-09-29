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15華人家庭告國務院 促即移民簽證面談

記者邵敏／洛杉磯報導
狀告國務院和國土安全部，15個華人投資移民家庭要求開始簽證服務。（unsplash.com）
狀告國務院和國土安全部，15個華人投資移民家庭要求開始簽證服務。（unsplash.com）

華人魏先生一家，11年前開始申請美國EB-5投資移民，但綠卡至今未批，期間歷經坎坷，整個家庭計畫被打亂，而像魏先生這樣的案例並不少見。

洛杉磯移民律師黃笑生指出，美國國務院和國土安全部，藉口每年的國會再授權，隨意終止EB-5投資移民服務，曾拒絕處理20多萬名投資者及其家庭成員的I-485申請或移民簽證申請，導致眾多像魏先生這樣的華人，滿懷期待地投入金錢、時間和希望，等待多年卻沒有等到綠卡，無法實現美國夢。

由黃笑生組成的律師團代表15個華人家庭，9月1日（周三）正式向聯邦地區法院洛杉磯中區遞交起訴書，要求國務院和國土安全部立即為原告開始綠卡I-485的審理和移民簽證面談服務。魏先生也加入這個集體訴訟，希望能加快自己的綠卡進程。

黃笑生指出，此次集體訴訟原告參與起訴的資格條件：EB-5區域中心投資者的簽證排期已到，包括已在或將在美國申請身分轉換和在廣領館等待移民簽證申請的「移友」。訴由是由於被告的「自我造法」或錯誤釋法，錯誤地終止EB-5區域中心投資者的移民福利。

美國EB-5投資移民法律有很長的歷史，外國公民被國會創造的EB-5簽證所吸引，通過區域中心計畫投資於創造就業的美國企業。但黃笑生認為，包括魏先生在內的眾多投資者並沒有得到承諾的利益，數以萬計的EB-5申請人尚未獲得簽證。

黃笑生說，當國務院和國土安全部，拒絕處理20多萬名投資者及其家庭成員的I-485申請或移民簽證申請時，大部分人的I-526申請已在五年前就被批准，投資人資金多年被置於風險中，他們的美國夢可能永遠無法實現，而拒絕處理的理由是「缺乏國會授權」。黃笑生認為，這樣的理由非常任性，且冠冕堂皇。

此次集體訴訟的主要訴訟理由包括但不限以下幾條：1，被告錯誤理解聯邦法律，法律原文是EB-5的區域中心投資者的3000張簽證需要每年授權，而EB-5的區域中心投資的移民福利並不需要國會的每年授權。

2，政府的這種「擱置」政策是一種部門規章，也是一種立法行為，因此要受到「行政程序法」管轄。行政程序法要求行政立法行為符合邏輯，不能自相矛盾，並且要符合程序。目前移民局和國務院的行政立法有很多瑕疵，行政行為前後矛盾。

3，行政立法行為的原則是「法律不溯及既往」，也就是通常所說的「祖父條款」。對於I-526已得到批准的，不應停止相應的移民福利（I-485綠卡和移民簽證） 申請。這種停止是對實體權利的剝奪，應給予相應補償，否則就是違反憲法。

黃笑生說，通過集體訴訟，希望兩部委能馬上恢復一些投資者的EB-5區域中心綠卡和簽證的審理，幫助投資者盡快拿到綠卡或簽證，同時寄給國會參眾兩院主要議員遊說立法，此外，希望法院盡快釋法，說明行政部門違法。

投資 移民局 簽證

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