洛縣3方式 獲取數位疫苗紀錄

洛杉磯縣自10月7日起，進入酒吧、夜總會、釀酒廠與參加所有大型活動中，必須出示疫苗接種證明，或近期檢測陰性結果。（洛縣公共衛生局）

洛杉磯縣將於10月7日開始，在許多地方要求新冠肺炎疫苗 認證，KTLA電視台報導，官員表示，民眾可從以下三種方式獲取數位紀錄，作為疫苗接種證明。

一，在加州公共衛生局網站：https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/，輸入詳細資訊，可獲取疫苗接種紀錄二維碼QR code和數位副本連接。該網站有中文版本。通過聯邦退伍軍人事務部（Veterans Affairs）等聯邦機構接種疫苗者，需聯繫這些機構獲得證明。

二，Healthvana：https://healthvana.com/faq/，洛縣 網站接種疫苗者，都應會收到來自Healthvana的電子郵件與簡訊，將他們疫苗接種紀錄下載至手機Apple Wallet或Google Wallet。

三，Carbon Health：https://carbonhealth.com/health-pass?lng=en，在Carbon Health醫療機構接種疫苗者，會收到一條帶有數位「健康通行證（Health Pass）」連結的簡訊。

自10月7日開始，洛縣將要求顧客上酒吧、夜總會、釀酒廠與參加所有大型活動中，出示疫苗接種證明，或近期新冠肺炎檢測結果。12歲以下兒童因無資格接種疫苗可豁免。

洛縣衛生官員強烈建議，餐廳可替完全接種疫苗者，保留並優先安排室內座位。官員們表示，場館可接受聯邦疾病及預防中心（CDC）的白色疫苗接種卡或照片，作為疫苗接種證明。