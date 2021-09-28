洛遊民有增無減 縣府公聽會尋解方 本報專題深入解析

每年花費3億5500萬元，洛杉磯縣遊民人數卻不減反增，目前至少已達6萬6000人，你有沒有話要説？（記者楊青╱攝影）

洛杉磯 縣2016年推出51項「策略決定」解決和預防無家可歸者問題，過去五年，全縣每年用於幫助遊民的經費高達3億元以上。但事與願違，洛縣 遊民大軍卻不減反增，而且從大都會 地區向周邊衛星城市和城郊四處蔓延，民眾怨聲載道。洛縣縣政委員會此舉辦多場公聽會，尋求民意和良方，試圖找到遊民問題的解方。

本報特別推出專題報導，從洛縣遊民現況、無家可歸者的心聲、為何投下巨款安置卻如同打水漂、放任遊民紮營恐傷房價、社區民眾怒擋使遊民庇護中心頻告吹等不同角度，深入廣泛的探討此議題。

洛杉磯地區遊民問題的燙手山芋，十多年前已浮出台面，不過當時很多民眾認爲「那只是洛杉磯都會區的問題」，只要不去洛杉磯市城中區，遊民與自己的生活無關。

然而最近幾年，遊民已擴張到南加各地；居民區、商業區、社區公園、國家森林、大橋下、鐵路沿綫、高速公路兩邊社區，幾乎無一倖免。波莫那法院和市府前廣場一度成爲遊民營，阿蘇薩天使國家森林附近遊民人數，短短幾年間從個位數成長到三位數，洛市著名的迴聲公園因遊民實在太多，不得不圍上鐵欄。

洛杉磯縣2016年提出解決遊民問題的H提案，次年獲得選民通過，以增加銷售稅方式擴大無家可歸者服務系統，專用經費每年高達3億5500萬元，爲期十年。不幸的是，過去五年，洛縣平均每天有207名遊民走出無家可歸的困境的同時，卻有277人加入遊民行列，導致納稅人砸大錢的同時，洛縣遊民問題愈演愈烈。

根據洛縣遊民服務辦公室（Los Angeles Homeless Services Authority）公布的數字，目前大洛杉磯地區的遊民人數為6萬6000人。不過不少民眾認爲，他們感受的實際情況比這一數字要大。

洛縣政府認爲，遊民人數有增無減，原因很多，包括負擔得起的住房短缺、缺乏安全網、種族差異和經濟能力等。而去年發生且仍然持續的新冠疫情，更使得遊民問題雪上加霜。不過許多民眾對此看法，卻更深刻而尖銳。

也因此，洛杉磯縣政委員會計畫重新評估無家可歸者戰略，希望居民、商家、社區組織和宗教團體代表等一起來出謀畫策，修正行之有年的提案，以便指定行之有效的解決方案，真正解決問題。

向公眾開放的網上公聽會時間分別是：南灣/海港城市與洛杉磯都會區，10月5日(周二)下午3點；南洛杉磯地區，10月8日(周五下午2點)；聖蓋博谷地區10月13日(周三)上午9點；羚羊谷10月20日(周三)下午3點；西洛杉磯地區，10月21日(周四)上午9點。更多訊息可上官網。如果無法參加會議，民眾和商家也可以在線填寫表格提出自已的意見和建議。