洛城警消接種率低 疫情破口 被轟違反保護公眾安全職責

洛杉磯部分警消人員拒打疫苗，已造成工作場所群眾感染的破口。(KTLA)

部分洛杉磯縣各警察和消防機關人員，堅持不打疫苗 ，已成為洛縣 工作場所群眾感染新冠病毒的破口。僅洛杉磯縣警消兩局人員，合計發生2159例群聚感染案例。

據洛杉磯縣公共衛生局統計發現，自新冠肺炎疫情爆發以來至今，洛縣公共安全機構共爆發超過2500多起群聚感染，其中超過一半發生於洛市警局(LAPD)和消防局(LAFD)。

洛杉磯時報報導，統計顯示，2020年3月至2021年8月，在洛縣各警消機關211起超過三例以上確診群聚感染案，112起與洛市警局或消防局有關。其中，洛市警局爆發37起群聚感染，1061人染疫。消防局75起，553人染疫。兩單位群眾感染合計1614人。

洛縣警局(LASD)則發現另外18起群聚感染，334人染疫，消防局44起，211人染疫。兩單位群眾感染合計545人。

這些數字反映從疫情出現至今，警局和消防局內部感染持續，這些單位疫苗接種率低，也與此數據相呼應。

根據洛市新法規，除非獲得醫療或宗教豁免，各市府員工需在下個月之前接種疫苗，洛市警局和消防局員工對此提起訴訟，數千人計畫提交豁免申請。市府官員指出，目前有56%洛市警局員工和58.5%消防局員工已全面接種疫苗。此一比例落後12歲以上洛縣居民的68%。

大多數自6月以來，絕大部分染疫的洛市警局人員未接種疫苗，十名員工死於該疾病。

批評人士指責，洛市警局和消防局官員拒絕接種疫苗，或在公共場合戴口罩，類似指控也針對該縣和全國其他地方公共安全人員，違反他們保護公眾安全的職責。

洛市警局發言人Stacy Spell說，每次內部發生疫情時，都會進行清消。洛市消防局發言人Cheryl Getuiza說，消防單位已在各單位採取積極措施，包括戴口罩與社交距離新規定等。

然而，公共衛生部門認為，在執法機關對在工作場所爆發疫情應對措施並不坦承。洛縣數據也並未描繪完整的警察和消防機構內部爆發疫情情況，這些單位群聚感染至今仍不斷。

數據稱，該縣2020年3月19日紀錄公共安全機構首次出現工作場所群聚事件，與洛杉磯國際機場 警局發現的三起病例有關。

至今年8月31日止，當時洛市警局Topanga分局爆發六起病例，北好萊塢分局三起病例。

最大規模疫情爆發在去年11月至今年1月，同時間全美病例激增。11月中旬兩天內，洛市警局出現四起群聚，170人染疫。中央分局63例，西南分局68例。一週後，牛頓分局（Newton）出現92人染疫的大規模群聚。

洛縣較小的警消機關也出現不少工作場域染疫事件。去年11月24日，波莫那警局爆發27人染疫群聚案，幾天後加州公路巡警局聖塔菲泉（Santa Fe Springs）分局爆發21人內部染疫。12月10日，艾爾蒙地警局爆發29人群聚。

今年4月是群聚案爆發最多的月份，共38次，5月出現35次，8月分22次。隨著警局和消防局疫苗接種率增加，目前病例趨緩，群聚案多保持個位數。

洛杉磯加大費爾丁公共衛生學院傳染病專家Timothy Brewer說，公共安全機構面對這些數據至關重要。身為公共安全人員，有責任採取任何措施避免危害公眾。

美國最高法院1905年的一項裁決，支持麻州劍橋市天花疫苗接種要求，主要的理由是社區享有公共健康權，超過個人人身自由權，百年來該判例一直被引用，包括加州最高法院。