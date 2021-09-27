蔬菜、肉食品價格飛漲 華人上超市貨比三家

面對物價上漲，華人到超市購物，貨比三家更省錢。（路透）

加州近幾個月物價上漲飛快，最直接的感受就是南加 州超市，民眾日常消費的蔬菜、肉食品價格直直漲。有民眾表示，部分華資超市 的某些貨品價格漲幅較大，笑說快要吃不起了！為了平衡開支，不再只光顧華資超市，轉向主流超市比較價錢，如此購物更划算。

南加居民楊女士表示，她覺得華資超市有些東西較貴，她也會去非華資超市搜尋。除非想吃某種特別的蔬菜或調料，就會去華資超市，否則其他超市也可以滿足需求。她的姑姑本來住在聖蓋博谷華人區，常常去華資超市購物。但自從搬到橙縣，華資超市離得遠，就很少去華資超市，生活也不覺得有什麼不便。

同樣感受到物價飛漲的南加居民張先生認為，不管是華資超市或主流超市、墨西哥超市，物價都在漲。只不過華資超市漲幅較明顯，主流超市可能原來就比較貴，物價相對穩定。而如大賣場好市多（Costco）的東西也在漲，例如排骨漲了40%左右，食用油漲了15%。

他建議，民眾購物時可以貨比三家，也可考慮去華資超市外的超市。例如Super King的東西很新鮮，物美價廉。位於克萊蒙（Claremont）的Super King，感覺幾乎一半顧客都是華人。

張先生表示，面對物價飛漲，只能節衣縮食。「以前去超市隨便往購物車裡塞東西，吃不完壞了就扔掉。現在，面對13元一磅的牛肉和兩元多一磅的青江菜，在往購物車裡放之前，真的會仔細考慮一下。」

張先生說，今年以來物價就在漲，這兩個月更是飛漲。一家華人超市 以前5.99元一袋的龍利魚片，現在10.99元，以前5.99元一磅的韓國牛仔骨，現在漲至兩倍多。華人日常愛吃的豬排、里脊等，也至少漲價50%。蔬菜水果也跟著漲，例如一袋青江菜已經近兩元，巨峰葡萄以前八元一盒，現在近13元。

楊女士也感嘆物價的增長幅度。她說，具體記不清物價何時開始上漲，但卻感受到明顯漲幅。像大豆苗原來打折時一磅二到三元，現在是7.99至10.99元。她最近還發現，以前一塊錢能買兩袋的金針菇，現在一包至少1.99元，而且很多超市還買不到。

據紐約聯邦準備銀行調查，美國消費者預期未來三年的年均通膨率將達4%，是2013年年中有紀錄以來的最高水準；對未來一年的通膨率預估中值也上升0.3個百分點至5.2%，連續第十個月上揚，同樣創下有紀錄以來的新高。