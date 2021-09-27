加州企業求才若渴 勞動力供不應求 找工、跳槽良機

目前就業市場活躍。（美聯社）

加州疫情趨緩，使勞工市場變得活躍。不少公司、企業目前都求才若渴，對想要找工作 或換工作的人，究竟有什麼可靠途徑可以找到滿意的工作？

有豐富招聘市場經驗的聯邦勞工部 官員、洛杉磯加州州立大學（Cal State LA）兼任教師張克塵（Paul Chang）表示，目前是找工作的好時機，很多商家都缺工人，特別是餐館，時薪在15元左右的工作都特別好找。總體來說，現在勞動市場處於供不應求狀況。

張克塵說，對於想在疫情後轉換職業跑道的民眾，現在是不錯的時機。像是有一定學歷要求的文職工作，也有很多空缺。而目前私人企業都缺員工，政府機構的職員缺口更大，這些情況主要是疫情造成。

張克塵說，華人區的民眾由於語言限制，常求助於中介公司，但他不建議這麼做。第一，有的中介不可靠，介紹的餐廳、按摩院工作很可能涉及非法生意，如人口販賣，需要特別謹慎。第二，政府、學校機構等提供的找工作服務，是免費且安全有效，也是找工作的最佳途徑。

除了職業介紹所或工作中介，還有一類專門幫助他人找工作的中介公司。張克塵說，他雖對這類公司不了解，但價格不菲，且服務不一定好。

找工作，張克塵最推薦大學裡的相關服務。他說，很多人不知道不少大學，特別是社區學院舉辦的招聘會，非學生也可以參加。社區學院也提供免費的英語課程給社會人士。「學校是最可靠的免費職業介紹機構，民眾應該多加利用。」

此外，美國 政府對求職者設有免費服務網站。例如洛杉磯縣幫助民眾找工作的網站：https://caljobs.lacounty.gov/vosnet/Default.aspx?plang=E，只要註冊登入就可看到成千上萬個工作機會。該部門也在很多地區設有辦公室，民眾可以獲得一對一的工作諮詢。美國勞工部網站https://www.careeronestop.org/ 也替不同年齡層民眾提供求職信息，還有職業培訓服務。

隨著疫情好轉，經濟復甦，美國勞工市場就業率也有所增高。加州2021年7月失業率7.6%，與去年同期的13.2%相比，有了大幅度下降，新增11萬4400個非農業工作；2021年7月與6月的失業率持平。根據美國勞工部，全美8月失業率下降0.2%至5.2%，今年平均每月增加工作機會58萬6000個。