惡漢持刀威脅 華生報警1小時無人來

亞市公園游泳池旁邊就是兒童遊樂場。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣亞凱迪亞市是華人喜歡居住的城市，向來有學區好、治安好的口碑，但最近居民反映在亞市最大的一個公園（Arcadia County Park），學生曾碰到一名手持凶器的黑人 男子，揚刀威脅要殺她，這名學生當時馬上報警，但在現場附近苦等一小時，警察 卻始終沒有前來處理此案。

據學生家長鄭先生敘述，事情發生在6月27日7時30分左右的一個週日早上，當時有八名學生正在公園內練習軍樂隊，其中包括鄭先生的女兒。期間，一名女生走到公園游泳池旁邊，突然一位40至50歲之間的黑人男子衝出來，手裡拿一把刀，對著她大喊，「我要殺了你，我是退伍軍人，我要把你們所有人都殺光。」

據鄭先生轉述，男子手中的刀約有5至7吋長，「這樣的刀完全可以殺人。」女孩嚇壞了，趕緊跑到其他同學身邊，幾個孩子當時就撥打911報警電話，電話被接到最近的亞市警局，但接警員稱該公園不是亞市管轄區，隨即就把電話轉到洛縣 警局，之後洛縣警局又把電話轉到專門管理縣公園的警察部門（Parks Bureau）。

但那天孩子們在公園足足等了一個小時，卻始終沒有警察前來處理，無奈之下，他們只能離開。鄭先生得知此事後非常生氣，「人命關天，卻沒有警察前來處理，幾個孩子現在對警察都沒有信心了。」

亞市戴守真市長聽聞此事後表示，事發的Arcadia County Park屬於洛縣警局公園管理部門的管轄區域，如果居民在公園再碰到此類事件，需要亞市警察幫助，可以跑到公園外面撥打報警電話，這樣亞市警察就可以趕到現場及時處理。

對於一個小時內沒有任何警察到達現場處理此事，戴守真表示他對具體細節不知情，無法發表評論，「當時持刀男子如何威脅學生，學生是否無路可逃，是否屬於緊急情況。而且打哪個電話報警很重要，如果直接致電縣公園警察部門，或者跑到公園外面致電亞市警局，可能就不會發生無人出警的事情，電話轉了三次，情況就會比較複雜。 」

洛縣警局Jose Hernandez對此案表示，如果民眾對於警方沒有出警表示疑問，可致電警局調取當時的錄音電話，核實問題到底出在哪裡。記者分別致電亞市警局、洛縣警局、縣公園警察部門，但三方警局都稱需要去其他兩處調取報警錄音，直至截稿前，未得到明確回覆。