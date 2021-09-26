打電話報警 了解屬地管轄權很重要

公園游泳池附近，學生遭遇持刀遊民威脅。（記者邵敏／攝影）

對於民眾在縣屬公園碰到治安事件，究竟該撥打哪個報警電話？亞凱迪亞 市戴守真市長說，這是一個涉及警方管轄權的問題，如果能撥打正確的報警電話，就不會浪費時間，可以讓警方盡快趕到現場處理案件。

戴守真說，如果民眾在亞市公園（Arcadia County Park）撥打911，電話就會直接被轉到最近的亞市警局，但事實上亞市警局對這個公園沒有治安管轄權，公園屬於洛縣 警局專門負責管理公園的部門管轄，包括位於亞凱迪亞的植物園也是屬於洛縣警局管轄區。

戴守真解釋，這就像在高速公路碰到違法事件，即便該路段屬於亞凱迪亞市，但由於管轄權，只能由加州公路巡警（CHP）處理，亞市警局無權介入，「如果在亞市高速公路撥打911，電話就會被直接轉到亞市警局，但事實上民眾應該打CHP電話，這樣就不用浪費轉接電話的時間。」

公園游泳池附近，學生遭遇持刀遊民威脅。（記者邵敏／攝影）

戴守真建議，居民可在手機通訊錄中設置一些重要的警方電話號碼，比如當地城市的警局、管理縣公園的警察 部門、CHP等，明確在哪個管轄區就打哪個電話，這樣能讓警方盡快趕到現場，不用在報警電話裡轉其他部門，耽誤出警時間。 「警察局也像一個大公司，電話一定要轉到真正可以管轄的部門才有用。」

對於學生在亞市公園遇到持刀遊民，報警後一小時卻無人出警的情況，一名不願透露姓名的民選官員表示，警局最後無人到現場處理並不奇怪，因為警察可能判斷該遊民對於學生已沒有真正威脅，既然那麼多學生在一起，而且報警時，危險可能已經解除。

據一名亞市居民稱，他在洛市中心的餐廳經常有遊民出入，如果警方在電話中判斷並沒有產生真正威脅，就不會到達現場。對此，警方也曾表示無奈，因為抓了這些遊民，根本就無法處理，很快就需要把他們放出來，這也導致警察不願出警。

戴守真說，「如果遇到真正威脅人身安全的緊急事件時，一定要在報警電話中明確說明現場的緊急情況，這樣無論哪個部門的警察接到電話，都會很快趕到現場。但如果不是很緊急，警察可能會根據當時具體情況，案件輕重緩急，來調度警力。」

同時戴守真表示，遊民是個大問題，他們覺得非常頭疼。近年來越來越多遊民湧進亞凱迪亞市，他們被允許晚上在公園內搭帳篷住宿，最近幾日一些市議員甚至提議將遊民搭帳篷時間提前到晚上8時，遭來亞市居民的普遍反對。