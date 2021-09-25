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巴市華商黃春華 捐贈英國母校5000萬英鎊

記者楊青／巴沙迪那報導
巴沙迪那華商黃春華（左）捐贈母校5000萬英鎊，英國思克萊德大學校長Sir Jim McDonald代表學校致謝。（University of Strathclyde）
巴沙迪那華商黃春華（左）捐贈母校5000萬英鎊，英國思克萊德大學校長Sir Jim McDonald代表學校致謝。（University of Strathclyde）

2020新冠疫情肆虐期間，獲得英國政府病毒檢測試劑盒最大訂單的巴沙迪納華資Innova Medical Group總裁黃春華（Charles Huang），近日向其遠在英國的留學母校思克萊德大學（University of Strathclyde）捐款5000萬英鎊，成爲該校有史以來的最大捐款人，也是所有蘇格蘭大學獲得最大的單筆捐款之一。

疫情峰期的巨大訂單以及本周的大手筆慈善捐贈，使黃春華兩度成爲英國媒體焦點。

黃春華1989年在思克萊德大學獲得MBA學位，1994年再獲該校市場營銷學博士學位。2016年開始在加州創辦私募股權公司Pasaca Capital Inc，在全球投資創新技術和產品。新冠疫情爆發後，黃春華抓住商機，在加州巴沙迪那市創辦新公司「Innova Medical Group，Inc.」，投資防護或檢測試劑盒，並成功建議英國政府「全民檢測、反覆檢測」，測試盒作為國家衛服測試發到家家戶戶，每人每周都要檢測兩次，以避免停工停擺造成更大損失。疫情高峰期，他成功獲得英國政府1800萬份訂單，短短數月內勝過亞培（Abbott）和羅氏（Roche）等巨頭，成爲疫情期間英國政府合同付款最大單的接收者。

黃春華表示，此次捐贈是為了特別感謝英國當年為其提供的留學獎學金，讓他在該大學有接受教育的機會。他同時向該校的Stephen Young教授表示敬意和感謝。Young教授是該校市場營銷系元老和前主任，也是黃春華博士生導師，對他的研究起到了關鍵作用。

黃春華表示，他在1988年8月獲得英國文化協會為國際學生提供的獎學金，進入思克萊德大學攻讀MBA，他永遠感謝英國給了他改變人生的機會。他表示，他在思克萊德大學接受的教育對他的職業生涯和企業成功發揮了關鍵作用，此次捐贈是為了表達他對母校的感激之情，並希望籍此支持那些準備開始學業的人。

思克萊德大學校長Jim McDonald感謝黃春華的慷慨捐贈，他表示，該筆難以置信的捐助將對大學加强與商業、工業和科技合作，培養學生，並支持蘇格蘭和英格蘭從疫情中復甦產生巨大影響。尤其是看到校友回饋母校、提攜後進，非常讓人感動。

据介紹，該筆捐款中的3000萬英鎊將用於在英國的格拉斯哥市創新區中心的大學技術與創新區建造一座以Charles Huang博士命名的新建築，其餘2000萬英鎊將用於創建Stephen Young國際商業研究所、Stephen Young全球領袖獎學金計劃和Stephen Young創業獎。

Young教授的女兒對父親的學生以如此慷慨方式紀念父親表達感激，她很高興父親的傑出學術生涯得到如此崇高的認可，但遺憾的是Young教授已在今年8月過世。

巴沙迪那華商黃春華捐贈母校5000萬英鎊。(pasacacapital.com)
巴沙迪那華商黃春華捐贈母校5000萬英鎊。(pasacacapital.com)

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