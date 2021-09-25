紐森保住州長寶座 拉丁裔最相挺

橙縣公民參與組織負責人Jonathon Paik。(記者楊青／攝影）

轟轟烈烈的加州 州長紐森罷免選舉9月15日落幕，在主要都會區和人口大縣，超過八成的拉丁裔選民投票 反對罷免，使他避免了成爲加州第二位被罷免州長的命運。投票中以62.7%反對，37.3%支持告一段落，雖然最終結果要到10月22日才能出爐，但紐森保住州長官位大局已定。

少數族裔媒體中心24日邀請來自洛杉磯加大 、洛杉磯州大的學者，以及拉丁裔、亞太裔和非裔等社區的地方選舉團體分析本次加州罷免選舉成敗的原因，高占投票選民19%的拉丁裔以壓倒性拒絕罷免州長，在本次選舉中起到關鍵作用。而亞裔占有相當比例的共和黨票倉橙縣，投票結果也繼續向民主黨方向傾斜。

洛杉磯加大拉丁裔政治與政策研究負責人Sonja Diaz表示，此次州長罷免選舉拉丁裔選民行動很晚，很多人一直保持觀望態度，直到接近選舉日才將選票投出，很多人選擇最後一天到投票站投票。選舉結果顯示，在洛杉磯縣，高達83%拉丁裔選民反對罷免紐森；從2018以來民主黨選票漸增的橙縣，反對罷免紐森的拉丁裔也高占81%，來自聖地牙哥的共和黨候選人的大本營，也有81%的拉丁裔反對罷免。一向被認爲是保守地區的中加州，也出現拉丁裔壓倒多數反對罷免的現象，比如Madera縣，81%的拉丁裔反對罷免；Sonoma縣，75%的拉丁裔選民反對選舉。北加州灣區，88%的拉美裔反對罷免，舊金山82%的拉丁裔選民也投了反對罷免票。

Sonja Diaz表示，事實上加州選民依然是白人最多，但此次罷免選舉拉丁裔的投票率遠遠超過了預期。僅9月14日選舉日當天，拉丁裔投票人就高達182萬3798人。

洛杉磯州大公共事務研究所負責人Raphe Sonenshein表示，少數族裔選民本來在這次選舉中可以有更多元的表現，但實際上並沒有顯出特別典型的模式，一些社區幾乎沒有投票。他在調查中發現，不少選民表示他們只投給川普，很大的白人群體不表明自己的觀點，很多人認為這部分人士會投給川普，但實際上他們投票的願望和不投票的決定是一樣的。他認爲，各個民調機構選前的調查數據可能會與實際結果出現嚴重偏差，一些機構以千餘人作為民調樣本，調查結果可能是非常主觀的，嚴重削弱了選舉預測的意義。

橙縣公民參與組織負責人Jonathon Paik表示，橙縣一直是加州的保守縣，很多民眾和商家至今仍未走出疫情的陰霾，因此大家最關心的是罷免州長對自己的生活到底有什麽影響。事實上，當地很多亞太裔居民並不關心此次罷免選舉，很多人沒有去投票。而一些人則認爲，如果罷免成功，他們的最低工資可能會受到影響。

非裔婦女願望組織負責人Janette Robinson-Flint表示，非裔社區的情況似乎和亞太裔類似， 他們專門去了許多行業調查，發現很多人對罷免選舉一無所知，有的人則認為自己的一票不會有什麽作用，但只要瞭解之後，這些人都決定要去投票。

内陸帝國聯盟負責人Michal Gomez Daly表示，選民很關注兩黨有關保護兒童的一些措施，很多人開始表示自己會選擇罷免紐森，對紐森的防疫政策造成疫情起伏相當不滿，但是被問到換了州長會怎樣？一些選民產生了猶豫。很多人不想參與政治鬥爭，60%的人表示，他們只希望有穩定的生活，保持溫飽和安全。