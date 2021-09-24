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留學生找房難 租金超離譜

記者李雪／洛杉磯報導
去年學校周圍房東苦惱，今年換學生找不到房租。（記者李雪／攝影）
去年學校周圍房東苦惱，今年換學生找不到房租。（記者李雪／攝影）

去年各大學的學生都在家上網課，學校周邊的房東苦不堪言。但隨著9月重新返校，房東迎來旺季，而發愁的人換成學生。因為種種原因校外房源緊缺，有學生為搶房提前三個月就繳錢租下，動作慢的學生現在還有人住在酒店裡，搶不到房住。

聖地牙哥加大留學生文同學22日仍住在酒店，白天和同學在學校周圍找房。「根本找不到房子，學校周圍的想都不要想了」，他當天在距離學校30分鐘車程的位置看房，找到一間租屋有些破舊但要價仍2700元，令他很猶豫。他甚至考慮租屋在爾灣附近住，因為只有兩門課是面授，其他都是網課，可以將線下課都選在同一天，一周只要開車去一次學校就行。

淘沙找房洛杉磯團隊負責人Lyla Yu，觀察到現在學生群體出現住房危機，大學旁邊地產十分火爆。她了解到有學生為了租房，6月時家長就掏錢租下，已經付了三個月房租空著，就是為了提前搶下租屋。

她表示該現象遍佈南加各地大學，包括河濱加大（UCR）、爾灣加大（UCI）、聖地牙哥加大（UCSD）、聖塔芭芭拉加大（UCSB）等校都無一倖免。她舉例聖塔芭芭拉加大附近一處三居室房子，月租4500元一上市，便拿到30個租客申請，有學生出價4800元都沒搶到。另一間爾灣加大附近的2000呎左右四居室聯排屋，價高到了月租6000元。

她幫客人在河濱加大買下的房子，6月成交的一處差不多2000多呎房子，租金高達4000元，附近差不多的房子據說有人租到7000元。有學校附近的投資屋，成交結案（close）當天，就有人立即簽約租下了。她感嘆去年行情最差的就是學生公寓，但現在十分火爆。她分析是因為今年學生返校後，學校大多出台新政策，以往在疫情之前可以倆人住一間的宿舍，現在因防疫只能一人一間，於是許多學生需要找房。此外各校近年來都在逐年擴招，學生人數增多。

「我好多學生現在都還住在酒店」，河濱加大國際教育項目地區代表TT Zhou表示，今年學校周圍租房「貴到離譜，不可思議」。她隨便展示了幾處網上掛牌的出租公寓，不少一居室公寓在河濱市竟也標價租到2400到2700多元不等。她表示，以前一室一浴的房子，1700元、1800元可以租到很好的。「這個價格太扯」，她說，「我都替孩子們著急」。

TT表示，學校確實不再提供上下舖的宿舍了，都是單人間。但她認為不至於會造成這麼大的價差，畢竟學校今年還有不少新建宿舍，而且返校學生其實並沒有以往多，尤其她所在的項目，不少學生還是選擇在中國上網課。但是房價高、房源緊太異常，令她也不解。

疫情後的學生租房危機似乎也在全國其他地方發生，波士頓、內華達州、紐約市等地的一些地方媒體也注意到了該現象。

內華達獨立報本月一篇報導指出，造成危機的問題除了學校限制校內居住的學生人數外，大學本科的擴招太迅速，有學生甚至在找到租屋前不得不睡在車裡。紐約郵報本月報導指出，越來越多學生尋找校外住宿，是因為校內宿舍的防疫政策太嚴，比如在宿舍共用區域必須戴口罩，禁止訪客等。此外一些房東也沒有準備好將房屋轉換成租屋。

爾灣加大 房東 紐約市

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