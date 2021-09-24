洛杉磯縣仍著重普及第1針

洛縣已做好加強針的準備。（路透）

洛杉磯縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）23日表示，洛杉磯縣有充足準備為民眾施打第三針，但目前工作 重點還是讓更多未接種疫苗 的人接種疫苗。

聯邦食品暨藥物管理局（FDA）目前已經授權65歲以上，或有身體疾病，或工作中有高風險接觸新冠病毒的人士打加強針疫苗。接下來CDC將出示具體哪些人以及何時打第三針疫苗的規定。

費若表示，「我們一旦收到CDC建議，會與加州政府和地方機構合作，保證符合資格的民眾能打上第三針，同時加強疫苗在未接種民眾間的普及工作。」

根據費若，今年4月1日前，約有100多萬民眾接種兩針輝瑞疫苗。其中約42萬為65歲以上人士。其他很多是醫療工作者，和感染新冠病毒可能出現重症的民眾。

費若表示，洛縣 有1300個固定疫苗站，有400個流動疫苗站，意味著每天可以施打13萬劑疫苗。因此洛縣已經為加強針做好準備。

目前洛縣已經打出8萬劑輝瑞和莫德納疫苗的加強針。這主要是根據先前聯邦指示，有免疫力缺陷如癌症患者可以施打加強針。

費若表示，目前打普及第一針疫苗的進展放慢，洛縣有一些地區仍未達到需要的疫苗接種率，特別是洛縣北部地區。截至本周，洛縣12歲及以上人士有77%接種至少一針疫苗，68%完全接種。洛縣1003萬居民中，66%至少接種一針，59%完全接種。

洛縣23日新增新冠死亡病例32例，新增確診1900例。根據加州政府數據，當日有991位住院病患，人數與前一天相同。洛縣住院新冠病患已經連續下降九天，在過去24天裡，有22天下降。

洛縣新增感染率持續下降，新增確診病例最多出現在12歲至17歲人士之間。費若表示，疫苗接種率最高的年齡層，也有著最低的新增感染率。