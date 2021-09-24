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廉政調查組成洛縣警長「秘警」？被指專查維拉紐瓦政敵

編譯組／綜合報導 
洛縣警局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）自上任後爭議不斷。洛杉磯時報揭發，他成立「秘密警察」小組，專門調查局長個人的政敵。 (KTLA)
洛縣警局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）自上任後爭議不斷。洛杉磯時報揭發，他成立「秘密警察」小組，專門調查局長個人的政敵。 (KTLA)

洛杉磯縣警局（LASD）局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）自上任後爭議不斷。洛杉磯時報最新報導指出，維拉紐瓦宣稱，為了兌現競選政綱所成立的民權與廉政調查組「Civil Rights and Public Integrity Detail」，事實上卻被用來進行政治調查，還對內部員警發動不當訊問，簡直就像維拉紐瓦的私人「秘密警察」­（secret police­）。 

洛杉磯時報揭發，這支秘密警察小組，是由具有爭議的里連費德（Mark Lillienfeld）帶領。里連費德2016年就已退休，但卻在維拉紐瓦宣稱「找回不當離職同僚」口號下，回鍋擔任兼職隊長 。但這支私人部隊不但對警局外部反對維拉紐瓦的洛縣政治人物展開調查，包括縣府督察長亨斯麥（Max Huntsman）、縣政委員庫爾（Sheila Kuehl），連對舉發康普頓分局內部黑幫「行刑者」（Executioners）的員警也做了不當調查與言語恫嚇。 

但相關人士匿名表示，小組根本無法沒有足夠證據控告任何一件案子，日裔首席副局長村上（Tim Murakami）雖然宣稱調查一直都有進展，但卻以保密為由不願多說。預料2022年將出馬角逐警長一職的LASD指揮官費拉（Eli Vera）更表示，連聯邦調查局（FBI）與加州檢察長都要維拉紐瓦別管的案子，維拉紐瓦還是授意秘密警察繼續查。 

維拉紐瓦原先計畫與洛縣檢察長賈斯康（George Gascón）合作打擊犯罪，最後卻因為LASD懷有政治圖謀、不當調查，賈斯康拒絕與維拉紐瓦有任何瓜葛而告吹。不久後，維拉紐瓦成為罷免賈斯康的代言人。   

洛縣督察長亨斯麥則是另一段歹戲。亨斯麥原本計畫舉報維拉紐瓦的不當行為，包括回聘因為家暴而遭開除的警員，並警告維拉紐瓦如果執意要做，得小心副作用。誰知，維拉紐瓦提前動手，決定對亨斯麥本人、幕僚與LASD人員展開調查，因為他們涉嫌攜出LASD內部機密文件。 

洛縣警政公民監督委員會（Civilian Oversight Commission）則是另一個槓上維拉紐瓦的組織。委員會原定23日要求維拉紐瓦出席說明所謂「秘密警察」原委，但維拉紐瓦拒絕出席，還在22日傍晚發表聲明，強調小組全是為了打擊貪腐，而且跟維拉紐瓦一點關係都沒有，全由副局長村上督導。但知情人士透露，雖然表面上迴避，但小組的所作所為全看維拉紐瓦的意向。 

而村上本人也捲入紛爭之中，他先前曾經指責，公民監督委員會與督察長亨斯麥、媒體勾搭，聯手混淆視聽。LASD還曾要求洛時報更換主跑記者，否則拒絕任何訪問。 

縣政委員庫爾的部分，則是維拉紐瓦涉及不當調查洛縣交通局與民間組織Peace Over Violence，疑似蒐集庫爾的黑資料。當時還牽涉到批准搜索令的法官，法官一度公開否認曾授權以某些方式搜索Peace Over Violence。 

最後，康普頓分局的警員岡薩雷茲（Austreberto Gonzalez）因為舉報警員秘密組織行刑者，而被該小組首腦里連費德不當約談。事件一度引起洛縣警員協會不滿，要求LASD再約談任何人，都必須有工會代表在場。

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