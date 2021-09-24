廉政調查組成洛縣警長「秘警」？被指專查維拉紐瓦政敵

洛縣警局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）自上任後爭議不斷。洛杉磯時報揭發，他成立「秘密警察」小組，專門調查局長個人的政敵。 (KTLA)

洛杉磯 縣警局（LASD）局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）自上任後爭議不斷。洛杉磯時報最新報導指出，維拉紐瓦宣稱，為了兌現競選政綱所成立的民權與廉政調查組「Civil Rights and Public Integrity Detail」，事實上卻被用來進行政治調查，還對內部員警發動不當訊問，簡直就像維拉紐瓦的私人「秘密警察 」­（secret police­）。

洛杉磯時報揭發，這支秘密警察小組，是由具有爭議的里連費德（Mark Lillienfeld）帶領。里連費德2016年就已退休，但卻在維拉紐瓦宣稱「找回不當離職同僚」口號下，回鍋擔任兼職隊長 。但這支私人部隊不但對警局外部反對維拉紐瓦的洛縣 政治人物展開調查，包括縣府督察長亨斯麥（Max Huntsman）、縣政委員庫爾（Sheila Kuehl），連對舉發康普頓分局內部黑幫「行刑者」（Executioners）的員警也做了不當調查與言語恫嚇。

但相關人士匿名表示，小組根本無法沒有足夠證據控告任何一件案子，日裔首席副局長村上（Tim Murakami）雖然宣稱調查一直都有進展，但卻以保密為由不願多說。預料2022年將出馬角逐警長一職的LASD指揮官費拉（Eli Vera）更表示，連聯邦調查局（FBI）與加州檢察長都要維拉紐瓦別管的案子，維拉紐瓦還是授意秘密警察繼續查。

維拉紐瓦原先計畫與洛縣檢察長賈斯康（George Gascón）合作打擊犯罪，最後卻因為LASD懷有政治圖謀、不當調查，賈斯康拒絕與維拉紐瓦有任何瓜葛而告吹。不久後，維拉紐瓦成為罷免賈斯康的代言人。

洛縣督察長亨斯麥則是另一段歹戲。亨斯麥原本計畫舉報維拉紐瓦的不當行為，包括回聘因為家暴而遭開除的警員，並警告維拉紐瓦如果執意要做，得小心副作用。誰知，維拉紐瓦提前動手，決定對亨斯麥本人、幕僚與LASD人員展開調查，因為他們涉嫌攜出LASD內部機密文件。

洛縣警政公民監督委員會（Civilian Oversight Commission）則是另一個槓上維拉紐瓦的組織。委員會原定23日要求維拉紐瓦出席說明所謂「秘密警察」原委，但維拉紐瓦拒絕出席，還在22日傍晚發表聲明，強調小組全是為了打擊貪腐，而且跟維拉紐瓦一點關係都沒有，全由副局長村上督導。但知情人士透露，雖然表面上迴避，但小組的所作所為全看維拉紐瓦的意向。

而村上本人也捲入紛爭之中，他先前曾經指責，公民監督委員會與督察長亨斯麥、媒體勾搭，聯手混淆視聽。LASD還曾要求洛時報更換主跑記者，否則拒絕任何訪問。

縣政委員庫爾的部分，則是維拉紐瓦涉及不當調查洛縣交通局與民間組織Peace Over Violence，疑似蒐集庫爾的黑資料。當時還牽涉到批准搜索令的法官，法官一度公開否認曾授權以某些方式搜索Peace Over Violence。

最後，康普頓分局的警員岡薩雷茲（Austreberto Gonzalez）因為舉報警員秘密組織行刑者，而被該小組首腦里連費德不當約談。事件一度引起洛縣警員協會不滿，要求LASD再約談任何人，都必須有工會代表在場。