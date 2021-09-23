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台疫苗涵蓋率突破5成 累計接種逾1358萬劑

留學生：打第三針很容易 去CVS無須出示證明

記者謝雨珊╱洛杉磯報導
在疫情如此嚴峻時期，想多一針保護自己的人不少。（讀者提供）
在疫情如此嚴峻時期，想多一針保護自己的人不少。（讀者提供）

針對是否開放大眾施打第三針新冠疫苗，在全美鬧得沸沸揚揚。南加有華人留學生陳同學為了保護自己，前往CVS網站預約接種第三針，她在網上分享預約過程及接種感受，稱CVS藥局不需要出示任何文件證明，只需在官網上點選「多一針（extra dose) 」即可完成預約，坦言現在去藥局要求打第三針其實相當容易。

不只是陳同學，在疫情仍然不容疏忽之際，想多打一針保護自己的人不少。有些人為增加體內抗體，不管政策如何，擅自要求打第三針。陳同學在網路論壇上分享說，現在網上有好多人接種兩針，但還是感染新冠，因此決定接種第三針加強體內抗體，保護自己不受感染。

她在文中提及接種第三針後的狀況表示，整體下來感覺沒有不適，只有接種後首日晚間手臂有些痠痛，拿東西有些費勁。但第二天睡醒後，身體狀況便好了很多。第三天就完全沒有感覺。陳同學說，她當時去CVS要打針時，只提到「感覺現在環境不安全」，不需出示文件證明，就直接被打了輝瑞第三針。「基本上只要說『免疫力低下』，就可打第三針」。

她坦言，「打了第三針之後，比較敢出門上學」。不少人反問陳同學為何可提前打第三針，陳同學回覆說，「只是覺得最近疫情嚴重，為保護自己而打，沒想太多」。

張女士近期也接種了第三針。張女士說，她只要熬夜或沒睡好，就會起疱疹，之前曾看過醫師，也有病例紀錄，認為自己的免疫力低下，因此憑這些文件證明，去Walgreen預約打針。她說打完第三針之後，反應比前兩針都大，低燒了一整天。

事實上，聯邦政府尚未開放一般民眾打第三針，目前只建議65歲以上長者及免疫力系統不佳的人多打一針。然而，現在有不少人可輕易取得第三針，部分民眾對此感到錯愕，有些人認為大家對於打針這種事應該慎重，有的人則認為大家應該遵守政府規定。

不便透露姓名的主流連鎖藥店華裔藥劑師指出，如果客人前來表示自己的免疫功能低下（ Immunocompromised），需要打第三針新冠疫苗，即使其未提供任何證明，藥劑師也不會拒絕替其打針。這是因為在替其打針前，藥師會要求其填寫同意表格（Consent Form）並簽名，該表格上就會詢問當事人是否有免疫功能低下的問題，基本上當事人要替自己負責，責任不在藥師。

洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，對於聯邦政府只建議65歲以上長者打第三針疫苗不是很意外。她說，目前唯一能做的，除了持續鼓勵大眾打疫苗，未來也將制定限制規定，像是計畫在像是遊樂園、夜店、酒吧等大型又具高風險的場合，強制要求進場者出示疫苗接種卡等，以緩解疫情及增加疫苗接種率。

根據衛生局數據顯示，洛縣12歲以上居民已有76%至少接種一劑疫苗，67%完成疫苗接種。洛縣有1300間疫苗接種站，加起來平均一日可注射13萬劑疫苗，未來有希望擴展至一日接種20萬劑。

聯邦政府尚未開放一般大眾打第三針，目前只建議65歲以上長者及免疫力系統不佳的人多...
聯邦政府尚未開放一般大眾打第三針，目前只建議65歲以上長者及免疫力系統不佳的人多打一針。（路透）

疫苗 疫情 洛縣

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