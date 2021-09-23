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聯邦調查局洛縣辦公室 籲受害者舉報仇恨犯罪

洛杉磯訊
聯邦調查局（FBI）洛杉磯辦公室22日啟動多語言廣告行動，提高全社會對仇恨犯罪的認識和防範，同時敦促受害者勇敢舉報仇恨犯罪。（nbcbayarea.com）
聯邦調查局（FBI）洛杉磯辦公室22日啟動多語言廣告行動，提高全社會對仇恨犯罪的認識和防範，同時敦促受害者勇敢舉報仇恨犯罪。（nbcbayarea.com）

聯邦調查局（FBI洛杉磯辦公室22日啟動一項多語言行動，提高全社會對仇恨犯罪的認識和防範，同時敦促受害者勇敢舉報仇恨犯罪。

由聯邦調查局洛杉磯辦事處監管的七個縣，將以西班牙語、韓語、中文等多種語言在包括廣告牌、公共交通工具、社交媒體、廣播電台和天然氣監視器等載體上刊登廣告，警示全民警惕和舉報仇恨犯罪，廣告同時會以英文和西班牙文在電台中播放。此外，聯邦調查局還將分發用阿拉伯語、普什圖語和波斯語印刷的材料，提醒民眾防範仇恨犯罪。

聯邦調查局將仇恨犯罪視為針對個人的刑事犯罪，或至少部分是由犯罪者的偏見驅動針對個人財產、種族、宗教、殘疾、性取向、民族、性別或性別認同的犯罪。

根據FBI統計，2020年全美執法部門接到報告的單一偏見的仇恨犯罪事件高達7554起，受害人高達1萬528人。其中近62%受害者因其種族、民族或血統而成為攻擊目標；20.5%是因爲他們的性取向被攻擊；13.4%是因為他們的宗教信仰，2.5%是因為他們的性別認同，1%是因為殘疾而成爲仇恨犯罪受害人。

根據洛杉磯警察局的報告，2020年該地區針對亞太裔社區的仇恨犯罪比上年增加114%。

目前聯邦調查局已設立仇恨犯罪舉報專綫，1-800-CALL-FBI， 或上網tips.fbi.gov匿名舉報。

仇恨犯罪 洛杉磯 FBI

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