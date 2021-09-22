我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯大外交戰：習近平諷「普世民主」與拜登的新冷戰

德州夫妻為保護孩子「戴口罩」 被餐館老闆趕出去

華裔議員德利昂參選洛市長 卻面臨罷免

記者丁曙／洛杉磯報導
洛杉磯市議員德利昂面臨罷免考驗和競選市長挑戰。（記者丁曙／攝影）
洛杉磯市議員德利昂面臨罷免考驗和競選市長挑戰。（記者丁曙／攝影）

去年11月當選的洛杉磯市議會市議員德利昂(Kevin de Leon)，21日宣布打算在2022年競選市長，但同時他也正面臨一場罷免市議員選舉的考驗。未來他是能更上一層樓還是被拖下馬備受關注。

父親是華裔的德利昂在市長競選公告視頻中說，每個社區都應該有安全的街道、乾淨的人行道和清新的空氣，城市裡每個努力工作的人都應該擁有取得成功的機會。「對我來說，將偉大的想法轉化為大膽的行動，就是領導力的集中體現。這是應對我們現在面臨的挑戰的唯一方法，因為倒退不在我們的DNA中。」

然而，不久前他所代表的洛杉磯市議會第14區，有五位居民遞交了一份罷免請願書，指責他放任遊民，並且獲洛杉磯市府書記官（City Clerk）批准。但請願書必須提供2萬563個該選區登記選民的有效簽名，相當於該選區註冊選民的15%，截止日期為2021年12月14日。

在該份提交的申請書中，罷免運動組織者批評該選區市議員處理無家可歸危機無所作為，「遊民在鷹岩（Eagle Rock）的街道上奔跑，警察則無力保護社區。」罷免運動組織者Pauline Adkins 拒絕向媒體提供更多細節，但她表示，「我們提交的文件非常清楚地說明了為什麼要罷免此人。」在其個人臉書（Facebook） 頁面上，Adkins呼籲恢復在Eagle Rock公園舉行音樂會，並抨擊德利昂為無家可歸者提供庇護所的小型住宅項目。

對此，德利昂發表聲明稱，他正在以「緊迫感、同情心和常識」來解決該地區的問題。他說，「在我們履行承諾，盡快將無家可歸的洛杉磯人，從街道上搬進住房時，沒有任何事情會破壞我們對拯救生命的關注。」

德利昂在市議會的早期舉措包括提出一系列動議，作為他的「回家之路」（A Way Home）倡議案的一部分，推動洛杉磯市到2025年，為無家可歸者新建2萬5000個住房單元。

雖然德利昂被認為是墨西哥裔，但他的父親其實是來自瓜地馬拉的華人，母親則是南美洲人。德利昂曾在2006-2010年擔任加州眾議員，2010-18年擔任州參議員並當選議長。2017年10月15日他宣布挑戰加州聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein），獲得加州民主黨背書。但是，德利昂的政治理念被很多人視為極左，導致加州中間選民和共和黨選民支持范士丹，結果在2018年選舉失利。

目前，已經宣布成為2022年洛杉磯市長的參選人，除德利昂外，還有洛市議員Joe Buscaino、市檢察長Mike Feuer ，洛杉磯中心城市協會會長Jessica Lall等人。

洛杉磯 加州 參議員

上一則

艾爾蒙地槍擊車禍1死4傷 死者疑自殺

下一則

1991年揭金恩遭警痛打 洛杉磯男子新冠病逝

延伸閱讀

紐森壓倒性勝選 凸顯加州城鄉極端歧異

紐森壓倒性勝選 凸顯加州城鄉極端歧異
罷免賈斯康 豈能半途而廢？

罷免賈斯康 豈能半途而廢？
州長罷免選舉 信使報：最終投票率可能超過50%

州長罷免選舉 信使報：最終投票率可能超過50%
州府大沙加緬度地區 6成反對罷免紐森

州府大沙加緬度地區 6成反對罷免紐森

罷免賈斯康受挫 華人不放棄

罷免賈斯康受挫 華人不放棄
賈斯康樂見罷免失敗： 保持警惕嚴防捲土重來

賈斯康樂見罷免失敗： 保持警惕嚴防捲土重來

熱門新聞

兩名辭去高薪工作轉做Youtuber的台灣青年。（嘟嘟人提供）

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

2021-09-15 13:48
中秋節來臨之際，好市多（Costco）也上架多款月餅。（記者陳開／攝影）

世說新聞／Costco熱賣月餅 這款最值得買

2021-09-17 22:18
爾灣加大校長Howard Gillman（左起）、Robert Mah、馬嚴君玲，以及爾灣加大健康事務副校長Steve A.N.Goldstein。（UCI）

華裔夫婦捐贈3000萬給爾灣加大 蓋新大樓致力新醫術

2021-09-20 19:56
加州初步開票結果顯示，67%選民反對罷免州長紐森(中)，33%贊成罷免。(KTLA)

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

2021-09-15 00:30
加州三部新法案將為開發小型多家庭住宅掃清道路。（記者李雪／攝影）

加州獨棟屋 將可改建4戶 紐森簽法案 大草坪住宅將改觀

2021-09-17 23:51
加州三部新法案將為開發小型多家庭住宅掃清道路。（記者李雪／攝影）

加州獨棟屋鬆綁 可建4單元

2021-09-18 02:20

超人氣

更多 >
川普稱曾接觸證據：疫情源自武漢實驗室可能性95%

川普稱曾接觸證據：疫情源自武漢實驗室可能性95%
恒大危機 WSJ：習近平刺破房地產泡泡 又不讓經濟崩盤

恒大危機 WSJ：習近平刺破房地產泡泡 又不讓經濟崩盤
目擊者：網紅沛提托失蹤前 在路邊遭男友多次掌摑

目擊者：網紅沛提托失蹤前 在路邊遭男友多次掌摑
聯大演說未提中國 拜登：我們無意尋求新冷戰

聯大演說未提中國 拜登：我們無意尋求新冷戰
紐約拾荒華男遭當街暴打 越南餐廳老闆娘出手相助

紐約拾荒華男遭當街暴打 越南餐廳老闆娘出手相助