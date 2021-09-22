華裔議員德利昂參選洛市長 卻面臨罷免

洛杉磯市議員德利昂面臨罷免考驗和競選市長挑戰。（記者丁曙／攝影）

去年11月當選的洛杉磯 市議會市議員德利昂(Kevin de Leon)，21日宣布打算在2022年競選市長，但同時他也正面臨一場罷免市議員選舉的考驗。未來他是能更上一層樓還是被拖下馬備受關注。

父親是華裔的德利昂在市長競選公告視頻中說，每個社區都應該有安全的街道、乾淨的人行道和清新的空氣，城市裡每個努力工作的人都應該擁有取得成功的機會。「對我來說，將偉大的想法轉化為大膽的行動，就是領導力的集中體現。這是應對我們現在面臨的挑戰的唯一方法，因為倒退不在我們的DNA中。」

然而，不久前他所代表的洛杉磯市議會第14區，有五位居民遞交了一份罷免請願書，指責他放任遊民，並且獲洛杉磯市府書記官（City Clerk）批准。但請願書必須提供2萬563個該選區登記選民的有效簽名，相當於該選區註冊選民的15%，截止日期為2021年12月14日。

在該份提交的申請書中，罷免運動組織者批評該選區市議員處理無家可歸危機無所作為，「遊民在鷹岩（Eagle Rock）的街道上奔跑，警察則無力保護社區。」罷免運動組織者Pauline Adkins 拒絕向媒體提供更多細節，但她表示，「我們提交的文件非常清楚地說明了為什麼要罷免此人。」在其個人臉書（Facebook） 頁面上，Adkins呼籲恢復在Eagle Rock公園舉行音樂會，並抨擊德利昂為無家可歸者提供庇護所的小型住宅項目。

對此，德利昂發表聲明稱，他正在以「緊迫感、同情心和常識」來解決該地區的問題。他說，「在我們履行承諾，盡快將無家可歸的洛杉磯人，從街道上搬進住房時，沒有任何事情會破壞我們對拯救生命的關注。」

德利昂在市議會的早期舉措包括提出一系列動議，作為他的「回家之路」（A Way Home）倡議案的一部分，推動洛杉磯市到2025年，為無家可歸者新建2萬5000個住房單元。

雖然德利昂被認為是墨西哥裔，但他的父親其實是來自瓜地馬拉的華人，母親則是南美洲人。德利昂曾在2006-2010年擔任加州 眾議員，2010-18年擔任州參議員 並當選議長。2017年10月15日他宣布挑戰加州聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein），獲得加州民主黨背書。但是，德利昂的政治理念被很多人視為極左，導致加州中間選民和共和黨選民支持范士丹，結果在2018年選舉失利。

目前，已經宣布成為2022年洛杉磯市長的參選人，除德利昂外，還有洛市議員Joe Buscaino、市檢察長Mike Feuer ，洛杉磯中心城市協會會長Jessica Lall等人。