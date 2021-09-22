SB 9法案生效 華人急搶地

加州新法刺激屋主加建房屋。（美聯社）

加州SB 9法案剛簽署才過一個周末，已有華裔買家在河濱縣一處地塊大的樓盤「搶地」了。有地產人士在發朋友圈時只要有「地大」兩字，立刻吸引大量買家來詢問，甚至迅速簽單。地產人士提醒並非所有地區或地產做SB 9的分割和加建都可以且划算，不過華人區有不少潛力社區。

淘沙找房的創始人Lily Zhang表示，她19日剛發了一條朋友圈，說河濱縣的一處樓盤地塊大，一下有20多人來聯繫，兩天就簽了五單，甚至有人想買不止一套，直接帶著支票去買，大都是因為SB 9簽署後，看好大地塊房產的買家。她表示這處樓盤特點是地塊大，多是1萬至1萬4，甚至到2萬平方呎。其實已經是尾盤了，過去一段時間都是零零散散在賣，都沒有像現在這種情況，一說地比較大就這麼多人來問。

可望吸引外州買家

她表示，河濱本來就是南加 發展最快的地方，近年來物流和電商興起，人口流入，加之又有大學，原本就很有投資 價值。如今簽了SB 9後相當於給投資人又一劑強心針，地塊大就能再給投資多一重保險。近年來不少北加州甚至東岸買家也來南加購買退休房，有買家聽說了加州該政策，計畫一旦結案（close）就立刻申請加建。SB 9想必能吸引更多外州買家。

SB 9對申請加建的地產有一定要求，而且並非所有地方加建都划算，因此有學者認為此案並不會造成大規模建造，而突然增加社區密度。例如柏克萊加州大學 的Terner Center for Housing Innovation住房研究中心的一項研究就認為，該案一旦實施，大約只有5.4%的獨棟屋地塊會符合規定，且在財務上加建是划算的，因此全州大約只會增加71.4萬戶住房。在洛杉磯縣，該數字也差不多為5.5%。

高檔區獨立屋仍俏

洛杉磯經濟地產資訊公司（HR&A Advisors）華裔高級分析員Ada Peng也認同Terner中心的數據分析。她表示，在幫助南加的一些沿海城市更新其住房規劃的過程中，也曾測算過，結果顯示在大部分房價較高的地方，獨立屋的價值還是遠超四個獨立康斗的價值。所以該法案對房屋數量和供應增長實際影響如何還很難說。SB 9對申請者的一些限制，並非鼓勵大家投機炒地，而SB 10也給當地城市自己制定法規的靈活度，因此最後影響還需拭目以待。

淘沙找房的聯合創始人Michael Kuang則分析表示，現在SB 9只是一個指南，很多細則其實還沒出，估計要半年甚至一兩年之後，每個城市才能出台細則。不過基於目前已知的一些標準，例如切割後的新地塊不能小於原地塊的40%，且需1200平方呎等規則，那麼現在想要投資的買家需要注意至少要2400平方呎的地。

爾灣、聖蓋博、羅蘭岡潛力大

他認為，最好相對比較核心地帶，但非城市中心，交通便利且地塊大的潛力都會比較大，可以盡快拿下。尤其是華人區的大地塊，例如爾灣、聖蓋博、羅蘭岡等地都有潛力。

他分析，因為大地塊的重開發也是需要資金，因此對較低收入擁有地塊的居民可能選擇賣掉搬出，這會刺激一些區域的中產階級化。不過該法案對整個地產市場也會有複雜的多維度影響，除了正面刺激，也可能會有一定負面影響，包括可能會增加密度、交通壓力，庫存增加，可能會有一定的抑制房價，但好在所佔比例不是那麼大，而且會拉長時間反映到市場上，不會短期看到。