疫情衝擊 華資餐館滿腹苦水 慶幸疫苗令非強制執行

華資餐館業者表示贊成疫苗防疫，但强制執行疫苗令，將面臨客人流失、人手和經營成本增加、甚至法律訴訟等諸多挑戰，讓處境已不堪一擊的餐飲業雪上加霜。（記者楊青／攝影）

洛杉磯縣公共衛生局9月17日要求，截至10月7日，室內酒吧、釀酒廠、啤酒廠、夜總會和休息室，都必須要求員工和常客提供新冠（COVID-19）疫苗 接種至少一針的證明，且在11月4日須提出完全接種證明；對餐館則「建議」執行，而非強制執行。

部分華資餐飲商家認爲，他們贊成疫苗防疫 ，但如果是强制執行，商家將面臨客人流失、人手和經營成本增加、甚至法律訴訟等諸多挑戰，讓處境已不堪一擊的餐飲業雪上加霜。

華資餐館業者表示贊成疫苗防疫，但强制執行疫苗令，將面臨客人流失、人手和經營成本增加、甚至法律訴訟等諸多挑戰，讓處境已不堪一擊的餐飲業雪上加霜。（記者楊青／攝影）

洛縣公衛局17日發布新命令，從10月7日起，人數超過1萬人的戶外大型活動的參與者和工作人員，需要提供疫苗接種證明，或72小時內冠狀病毒檢測呈陰性證明；這一要求早就適用於至少1000人的室內活動。同時要求室内酒吧、夜總會等的常客和員工，在10月7日起提出至少接種一劑疫苗的證明，11月4日之前須提出完全接種疫苗證明。

縣衛生局也強烈建議室內餐廳就餐也要求疫苗接種證明，但強調並不強制執行。

聖蓋博谷部分華資餐館16日表示，到目前爲止，尚未接到公衛局任何相關通知，但如果要求餐館強制執行疫苗令，相當難為。

須派專人檢查疫苗卡 問題一籮筐

「衛生局一個月前給我們發布防疫指南，要我們詢問客人是否打過疫苗」，華資餐飲業者Golden唐表示，當時衛生官員告訴他們，客人對此問題可以回答，也可以不回答。唐先生表示，要求客人出示疫苗證明，不僅可能引起很多尷尬造成客人不悅，也可能涉及侵犯個人隱私，輕的客人可以不告訴你，重的可能引起商家和客人口角，「我們是要和客人吵架？還是要報警？還是放客人一馬，但可能自己被衛生局處罰？」

在羅斯密和工業市擁有兩家艋舺台式料理，Golden唐說，從今年初夏逐漸復工後，數月來最大的挑戰就是員工很難請，人手嚴重不足，他們登了四個月廣告，請不來一名員工。新的防疫令若強制實施，勢必要增加專門人手檢查疫苗卡，「尤其是就餐高峰期，大批客人一起湧來，你是不是要派專人一個個檢查他們」。他說，他傾向於鼓勵民眾都打疫苗，保護自己也保護家人，他的員工也已全部打了疫苗，而且上班都戴口罩 。但若要強制商家檢查客人的疫苗卡，他認爲政治意味大於法規的實際功效。

「誰都希望疫情早結束，所有人平安無事」，疫情期間因出色的外賣，在艾爾蒙地和鮑爾溫公園市擴展兩家翠河燒臘美食店的餐飲業者David黃表示，他一直都非常願意配合衛生局的防疫要求，但如果要商家強制檢查客人的疫苗卡，確實馬上要涉及到增加人手問題，部分客人不高興的情況，也一定會發生。據他多年的觀察，華人客人與商家的防疫配合度通常要高一些，但其他族裔的客人，就不一定了。

政府一聲令下 所有問題商家承擔

黃先生表示，現在商家最為難的是政府一聲令下，所有問題都得商家承擔。「我們可以要求員工都打疫苗，但客人對疫苗的看法卻五花八門」。這段時間幾乎是所有餐飲商家最艱難的時期，一是人手不足，二是物價飛漲。但很多商家為避免客人流失不敢提價，希望硬撐到感恩節前後，希望會好一些。現在如果商家因要執行政府法規檢查客人疫苗卡，情況可能會更雪上加霜。

華資餐館業者表示贊成疫苗防疫，但强制執行疫苗令，將面臨客人流失、人手和經營成本增加、甚至法律訴訟等諸多挑戰，讓處境已不堪一擊的餐飲業雪上加霜。（記者楊青／攝影）

商家表示，事實上復工數月以來，洛縣衛生局對商家的衛生檢查前所未有地嚴格。Golden唐表示，上個月衛生局疫期後第一次來店檢查，發了一個幾十頁的衛生指南，指導如何預防和控制疫情，比如詢問是否用酒精消毒桌椅？員工是否戴塑膠手套處理餐盤？急凍的食物要求放在保鮮室解凍，不能像傳統那樣常溫解凍；又如客人如有感冒、咳嗽、發燒症狀，建議他們不要進來吃飯；所有客人進門都要求戴口罩，餐館員工上班前要測量體溫，如果出現呼吸道問題，老闆要建議他們回家休息；休息的員工工資則先由老闆繼續支付，之後以醫生證明向政府申請豁免補償。

David黃表示，現在民眾的防疫意識普遍提高，比如一些來店的客人忘記戴口罩，其他所有客人都會緊盯不放，所以他們特別在店舖準備了一次性口罩，隨時應急。