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加房屋銷量降溫 搶房漸少

記者謝雨珊╱洛杉磯綜合報導

南加州8月房價稍有降溫，南加六縣房屋銷量較上月全都下降。根據地產公司DQNews於20日公布的數據，六縣8月平均房價中價位為68萬元，比7月跌0.1%，但仍比2020年8月漲13.9%。不過CoreLogic數據預測，洛縣在2022年7月房價將會比今年7月再漲2.7%。事實上，今年7月房價已比2020年7月房價漲14.6%。

業內人士觀察到，這陣子搶房的人數變少了，洛杉磯地產經紀Jennifer Eckert表示，有些客戶在暑期時已經退場，但有些客戶也陸續返回市場。「過去我們通常一次可看到十至15個出價(offer)，現在最多就只有五個」。房市如今微微降溫，但長期供需失調因素，有些專家分析預測，房價未來可能降低。

CoreLogic數據指出，洛縣今年房屋中價位比去年漲13.4%，達78萬5000元，銷售也漲14.3%。橙縣今年房屋中價位比去年漲12.5%，達90萬元，銷售攀升4.5%。

加州地產經紀協會(CAR)對獨立屋統計的最新報告顯示，相比7月，南加六縣8月的售價變化不大，其中洛縣上漲2.5%，橙縣上漲0.9%，范杜拉上漲最多，達3.4%。但聖伯納汀諾和聖地牙哥兩縣的售價都有少許下跌，河濱縣則持平。不過相比去年同期，六個縣的價格都有兩位數的增長。

在銷量方面，相比7月，8月六個縣都下滑；銷量下滑最多的是河濱縣，下降6.8%，其次是聖伯納汀諾，下降5.6%。這兩個縣相比去年同期也是銷量下滑最嚴重的，均達到兩位數下跌。洛杉磯縣雖相比前一個月的銷量下降，但卻比去年同期銷量增加7%，也是六縣中唯一銷量年比增加的縣。

房價 洛縣 南加

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