我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股因恒大危機大跌 反應過度？非理性避險？

民航機駕駛員涉南加多起強姦案 DNA讓他現形落網

紐森壓倒性勝選 凸顯加州城鄉極端歧異

編譯組／綜合報導
加州罷免選舉，紐森(左)取得大勝，但卻也凸顯加州地緣政治分歧。（美聯社）
加州罷免選舉，紐森(左)取得大勝，但卻也凸顯加州地緣政治分歧。（美聯社）

日前落幕的加州罷免選舉，州長紐森（Gavin Newsom）取得噴井式勝利，然卻也凸顯該州地緣政治的分歧：民主黨在沿海與都會區獲得廣大支持，但在北部鄉間與內陸地區農業重鎮，很大部分的選民則希望紐森下台。但在中加州和南加州的共和黨重鎮，反對罷免的票數仍多於贊成。

門諾學院（Menlo College）政治學家Melissa Michelson說，「這幾乎就像兩個不同的州。」多年來，加州北部的保守派居民，一直試圖脫離加州，以反映他們的政治傾向。

儘管加州是自由派大本營，民主黨在加州包辦了所有州級民選官員職務，參眾議會也擁有三分之二多數席次，然加州也是非常保守地區的所在地，這些居民長期以來與沙加緬度非常疏遠。

共和黨自2006年以來，都未能贏得州級選舉。2020年當時競選連任的共和黨籍總統川普（Donald Trump）在加州獲得600萬張選票，比之前共和黨籍總統候選人都多，但民主黨仍獲得壓倒性勝利，贏得近64%選票。

在加州53個國會眾議會席次，共和黨人僅占11席，然他們所屬選區，仍無法擊敗洛杉磯、舊金山灣區等大城市。過去為共和黨大本營，人口第二多與第三多的聖地牙哥縣和橙縣，如今也不再是共和黨優勢。

本次罷免選舉，在85%開出的選票中，反對罷免紐森占64%，聖地牙哥縣反對罷免比例的比贊成票多出17個百分點，而在共和黨的大本營橙縣，反對罷免者比贊成多出4個百分點。人口第十大的中加州農業重鎮佛瑞斯諾縣（Fresno），是贊成罷免最多的縣，但也僅領先1個百分點。

支持罷免的共和黨組織者，未能擴大他們的吸引力，在他們大本營地區亦然，包括少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）所屬的寇恩縣（Kern），罷免選舉投票率低於50%。

擁有1000萬人口、全國最大的洛杉磯縣，是加州民主黨核心，300多萬民主黨人占加州民主黨人近三分之一。紐森在該縣贏得近71%選票。

長期以來，民主黨人在美國城市地區占主導地位，而造成如今地域性分歧原因，包括1990年代初期的經濟衰退、軍事基地關閉、國防工業崩塌等，促使許多白人勞工階級居民遠離加州。

加州經濟關注新興的矽谷與娛樂產業，這兩個都是自由主義堡壘。與此同時，隨著數百萬西裔和亞裔人口遷入，大多數人口居住的沿海地區，變得更民主與多元化。

上任第一天起，紐森就承諾不會忽視中央山谷，他支持該地區興建高鐵，誓言向缺乏飲用水的地區提供水資源。但他的政府在乾旱期間限制用水，無疑使該地區農民限於困境。但現實的情況是，紐森無法讓所有人開心。

加州 共和黨 民主黨

上一則

蚊子咬死人…洛縣出現今年首例 染西尼羅病毒死亡

下一則

加房屋銷量降溫 搶房漸少

延伸閱讀

紐森壓倒性勝選 突顯加州兩城鄉選民極端歧異

紐森壓倒性勝選 突顯加州兩城鄉選民極端歧異
高接種率、口罩令抗疫 加州從全美重災區變模範州

高接種率、口罩令抗疫 加州從全美重災區變模範州
紐森勝選 洛縣檢察長得意忘形

紐森勝選 洛縣檢察長得意忘形
拯救加州與拯救國民黨

拯救加州與拯救國民黨
州府大沙加緬度地區 6成反對罷免紐森

州府大沙加緬度地區 6成反對罷免紐森

民調：2022紐森輕鬆連任加州州長

民調：2022紐森輕鬆連任加州州長

熱門新聞

兩名辭去高薪工作轉做Youtuber的台灣青年。（嘟嘟人提供）

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

2021-09-15 13:48
中秋節來臨之際，好市多（Costco）也上架多款月餅。（記者陳開／攝影）

世說新聞／Costco熱賣月餅 這款最值得買

2021-09-17 22:18
加州初步開票結果顯示，67%選民反對罷免州長紐森(中)，33%贊成罷免。(KTLA)

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

2021-09-15 00:30
加州三部新法案將為開發小型多家庭住宅掃清道路。（記者李雪／攝影）

加州獨棟屋 將可改建4戶 紐森簽法案 大草坪住宅將改觀

2021-09-17 23:51
加州三部新法案將為開發小型多家庭住宅掃清道路。（記者李雪／攝影）

加州獨棟屋鬆綁 可建4單元

2021-09-18 02:20
中國北京首都機場。（示意圖，首都機場網站）

中國來美 轉機嚴查很辛苦 抵洛檢查寬鬆 輕鬆入境

2021-09-19 02:20

超人氣

更多 >
美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關
紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍

紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍
均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸
被遣返回國 偷渡客驚恐：沒人告知要送我們回海地

被遣返回國 偷渡客驚恐：沒人告知要送我們回海地