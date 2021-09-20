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FBI查扣800私人保險箱 被譏諷搶銀行

編譯組／綜合報導
聯邦調查局在比佛利山的私人金庫公司，不分青紅皂白查扣所有保險箱內的財物，被諷刺為「聯邦探員搶銀行」。（聯邦地區法院）
聯邦調查局在比佛利山的私人金庫公司，不分青紅皂白查扣所有保險箱內的財物，被諷刺為「聯邦探員搶銀行」。（聯邦地區法院）

聯邦調查局（FBI）先前突擊全美首富社區之一的比佛利山(Beverly Hills)一處私人保險箱公司，不分青紅皂白查扣所有保險箱內的財物，試圖沒收8600萬元現金與珠寶等大批財物。突擊行動半年後，聯調局卻未在大部分保險箱持有者中發現犯罪證據，此行動引發各界巨大爭議，更被諷刺為「聯邦探員搶銀行」。

洛杉磯時報報導，多年來，聯邦探員一直懷疑犯罪份子在比佛利山的奧林匹克大道（Olympic Blvd.）上，位於一購物中心的「美國私人金庫店」（U.S. Private Vaults）內，租用保險箱藏匿犯罪所得。

約800名租用人的保險箱，在行動中遭聯調局查扣，他們試圖沒收8600萬元，和從大約一半的保險箱中沒收珠寶、稀有硬幣和貴重金屬。

探員突擊保險箱時，將Joseph Ruiz畢生積蓄拿走，這名失業廚師在保險箱內的5萬7000元，被聯調局特工認為「來自販毒所得」。FBI探員稱，Ruiz的收入太低，沒理由有那麼多錢，且其副業是銷售酒瓶製成的煙壺，表明他是無牌大麻經銷商，此外，緝毒犬在他的現金上，聞到不明毒品味道。

然而，當Ruiz出示紀錄證明其資金來源合法時，政府放棄虛假指控，他得以從法院上取回這筆錢。Ruiz說，「他們在光天化日下搶銀行，甚至沒有道歉。」

目前已有300多名持有者對沒收行動提出異議，包括Ruiz與其他65人，向法院提起訴訟，稱該行動違憲，侵犯隱私。

至目前為止，檢察官已對11名保險箱持有者提起刑事定罪指控，證明沒收的合理性。但在其他幾起案件中，政府並無更充分的理由扣押持有者財產。

美國私人金庫則於今年2月被起訴，罪名是未具名客戶密謀銷售毒品、洗錢和組織現金交易，以躲避政府追查。代表該公司處理其他事務的拉斯維加斯律師Michael Singer表示，政府在搜查、扣押和沒收客戶現金方面「超越法 律界限」。

代表六名保險箱持有者進行集體訴訟的律師Robert Johnson要求，銷毀搜索產生的所有紀錄，認為此案是政府努力將金融隱私，定為刑事犯罪的令人震驚跡象。

一些代表保險箱持有者律師直言，政府整個行動無疑是「搶錢」，通過沒收私人財產，替司法部獲取數千萬元。洛杉磯聯邦檢察長辦公室發言人否認上述指控，表示追回的部分資金，將用於犯罪受害者。

在民事沒收行動中，不需刑事定罪，政府只需證明，試圖沒收的財產與犯罪活動有關即可。

在近期對伍蘭德（Woodland Hills）兩兄弟提起的沒收訴訟中，政府希望沒收從一個保險箱中取得的96萬100元現金，和另一個保險箱內的51萬9000元。檢察官稱，竊盜、詐欺和洗錢是沒收的正當理由，但唯一證據是其中一名兄弟，據稱「與手機商店的武裝劫匪有過接觸」。代表他們的律師Benjamin Gluck稱，「執法單位令人震驚，這是違憲的濫用執法權力。」

這些被沒收的保險箱持有者犯罪的「標誌」，是現金用橡皮筋綑起來，用塑膠袋包緊，紙質好的藥包等。

Cluck說，「在該私人金庫的客戶，包括許多移民企業主，他們逃離銀行不安全的專制制度，在這裡放置他們畢生積蓄」，「用橡皮筋綁著，就意味著他們販毒，是荒謬的。」

不少沒收案例，是緝毒犬在現金上聞到氣味。但專家表示，愈來愈多州將大麻合法化，每天有數十億元現金在大麻產業中流通，這可能在鈔票上留下氣味，最後落入非經銷方也非大麻使用者手中。

亞利桑那大學法學教授Jane Bambauer表示，使用緝毒犬嗅保險箱內的現金是違反憲法第四修正案的行為。

然聯邦檢察長官辦公室否認此行動存在不當行為。發言人Mrozek說，「從美國私人金庫設施中搜查和扣押物品是聯邦法官授權，整個行動根據憲法適用法律進行。」

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