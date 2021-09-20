好市多月餅好吃？ 現場開箱品嘗

好市多三款月餅，從左至右分別是：巧克力月餅、雙黃純蓮蓉月餅、雙黃純蓮蓉月餅。（本報視頻截圖）

中秋節吃月餅是文化習俗，2021年中秋佳節將臨，好市多 （Costco）超市也上架了多種月餅，價格普遍比較親民，味道又如何？哪一款最值得入手？

記者走訪洛杉磯 華人區的幾家好市多，購得三款月餅，分別是紅色包裝Alli&Rose黑巧克力月餅，藍色包裝的Emperor雙黃純蓮蓉月餅，以及藍綠色包裝的Isabelle月餅禮盒。售價分別約10元、16元和20元。

首先是黑巧克力月餅，一個包裝中有六個月餅，每個獨立包裝，乾淨衛生，包裝精美。打開一個月餅，已經貼心地為消費者均勻地切好四等份。然而咬下去就知道商家為何切好四等份。因為月餅本身就是整塊的巧克力，很硬不方便切成塊。簡言之，這款月餅其實就是月餅形狀的牛奶巧克力，除了形狀，與「月餅」基本沒關係。不過喜歡吃巧克力的民眾也許可以一試。

第二款是藍色包裝的雙黃純蓮蓉月餅。上面印有「台灣 製造」。打開盒子，裡面有四個手掌大小的獨立透明包裝的月餅，看起來更像傳統月餅。一口咬下去，有香濃的蓮蓉味道，甜度適中，裡面有兩個完整的蛋黃，這款月餅可圈可點。另外16元能買到這個品質的月餅，性價比很不錯。

第三款月餅為Isabelle月餅禮盒，有兩種口味的月餅四個，此外還有四個芒果塔，四個糯米皮糕點，分別是青蘋果味、芒果、藍莓、荔枝味，還有小曲奇餅乾。月餅有紅茶柚子和綠茶味。紅茶柚子味月餅味道很獨特，有濃濃的柚子清香，很甜，但想要減肥的人士要適量食用。若想要買月餅送禮，該月餅禮盒比較適合。

好市多上市的月餅不止這三種，還有奶黃流心月餅、金華蛋黃月餅等。不過月餅賣的很快，上新貨也快，不一定可以在家附近的好市多買到想要的。民眾可以在中秋來臨之際多去幾家逛一逛，貨比三家。

月餅雖好吃，但一般糖分、油脂較高，應適量食用，與他人分享，才更有中秋闔家團圓的味道。