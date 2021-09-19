南加超級強震 隨時可能發生 保命要訣: 蹲下、掩護、抓住

酈永剛指出，南加隨時會發生芮氏規模8以上的大地震。（會議截屏）

南加地處板塊斷裂帶，民眾關心大地震 會不會來？什麼時候來？南加州 地震中心酈永剛教授15日在樂活50加舉辦的講座中指出，南加隨時會發生芮氏規模8以上的大地震。

酈永剛解釋，大地震週期大約是250年，南加州曾在1690年發生過一次芮氏規模8以上大地震，如今已時隔330多年，超過250年地震週期，因此他認為南加隨時會發生芮氏規模8以上大地震。

根據美國地質調查局（USGS）分析，加州30年內發生超過芮氏規模8以上的超級強震機率為7%。芮氏規模8以上地震是什麼概念？ 2008年中國汶川芮氏規模8地震造成近9萬人死亡，其中包括近2萬人失踪，37萬人受傷，近兩千萬人流離失所。如果南加發生這樣級別的大地震，後果也十分堪憂。

9月是全美防災月，此次講座由樂活50加首席執行官李兆平（Amanda Lee）主持，在防災避險講座中，酈永剛教授指出，地震和人類長期共存是常態化。大部分地震集中發生在南太平洋地區，因為太平洋板塊往東、西兩側漂移，衝撞南美板塊、北美板塊、歐亞板塊、澳洲板塊，從而積聚了大量能量，要以地震方式釋放這些能量。

加州共分佈著200多條斷層，每條都可引發芮氏規模5至8地震，南加州地區更是處於地震高風險地區。聖安德列斯大斷層（San Andreas Fault）就在加州，曾造成1906年舊金山大地震，強度達芮氏規模7.8，當時大部分建築倒塌，保守估計死亡人數可能高達6000人，近30萬人無家可歸。

既然南加大 地震不可避免，如何最大程度降低人員傷亡？酈永剛分析主要有三點，第一是加強房屋抗震能力。地震造成最大的傷亡其實是房屋倒塌引起的，美國早期建造的房屋，防震能力都比較差，需要加強抗震能力。

第二，政府要加強地震預警系統的研發和實際應用。地震發生後，當局如何在最短時間內讓民眾接收到地震信息，在寶貴的幾十秒中逃生。酈永剛認為，最近幾年，政府在這方面已卓有成效。

酈永剛指出，南加隨時會發生芮氏規模8以上的大地震。（會議截屏）

第三，參與全民地震大演習。加州每年都有地震演習，最近的10月就會有一次，酈永剛鼓勵民眾積極參與，獲取有效信息，學習如何臨危不亂，正確應對地震。

酈永剛說，在地震來臨時，通常尋找三角地帶在原地躲避要比逃走更安全，所謂三角地帶，就是指躲避屋頂墜落物最好的地帶，此外，內牆比外牆安全。 「關鍵要記住六個字，蹲下、掩護、抓住（drop、cover、hold on）。」

如何詳細解釋這六字？ 「蹲下」是指快速伏在地上，將身體掩蓋在堅固的桌下躲避，如果附近沒有桌子，那就緊靠室內最近的一面牆；「掩護」是指用雙手、臂膀護住頭部、頸部，同時要遠離窗戶、鏡子，避免被砸傷，如果在床上，就呆在那裡並用枕頭護住頭部；「抓住」是指盡量抓住身邊牢固的物體，以防滑動。

同時，酈永剛還提到，民眾要事先熟悉自己家中的水龍頭、煤氣、電源三個總開關，發生地震時，要想辦法趕緊關掉這三個開關，防止進一步災害。 「如果將這些措施都做好的話，即使面臨大地震，我們也會大量減少傷亡人數，以及財產損失。」

●新聞辭典

聖安德列斯大斷層（San Andreas Fault）

聖安德列斯斷層約1300公里長，位於太平洋板塊和北美洲板塊交界處的錯動性板塊，橫跨加州西部、南部以及墨西哥北部的斷層，這是地球上地層活動最頻繁的區域之一。