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橙縣反亞裔仇恨事件 年增1800%

編譯組／綜合報導
橙縣仇恨犯罪大幅增加，反亞裔事件年增1800%。（NBC）
橙縣仇恨犯罪大幅增加，反亞裔事件年增1800%。（NBC）

橙縣人際關係委員會去年發表2019年度人權報告時，已經指出仇恨犯罪較前一年度大幅增加。沒想到委員會17日公布2020年度人權報告時，仇恨犯罪竟然還是比去年大幅增加，創下2016年以來的新高。

因為新冠疫情，更導致反亞裔仇恨事件增幅高達1800%。由於反亞裔情緒高張，橙縣人際關係委員會還特別發起「To Know Better」活動，增加各社群對亞裔的瞭解度。

整體來看，橙縣2020年度的仇恨犯罪為112起，年增35%。比犯罪輕一些的仇恨事件為263起，年增69%。不過，後者依照族裔區分則明顯出現落差，反猶太（閃族）年增114%，反亞裔1800%，黑人增加23%。

但是單就案件數量來說，還是以針對黑人的件數最多，占27%，反猶太的11%，西裔8%。三者合計近半，占仇恨犯罪的46%。反亞裔的犯罪案件為七起、年增40%，事件則為76起 。

2020年度的仇恨犯罪仍以族裔為主，占68%。宗教問題則占21%，包括反佛教由0變成四起。反多元性別認同的占11%。反阿拉伯的仇恨犯罪則由0增加為六起。仇恨事件94%都是反猶太裔，不少犯罪也是因為反猶太裔。

仇恨事件的例子包括，衝著亞裔喊「中國病毒」，黑人被罵「黑鬼」或是「誰管黑人的命是不是命？」另外還有跨性別者被罵變裝癖，「我希望你死翹翹」。

橙縣檢方收到30起聲請，起訴18起，四起被法院駁回，八起的證據還需補強。橙縣檢察長史匹澤（Todd Spitzer）已經成立仇恨犯罪專案組。

仇恨犯罪 亞裔 橙縣

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