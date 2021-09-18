南加6縣 8月房市量減價穩

南加房市的高價終於開始讓一些買家望而卻步了。（記者李雪／攝影）

經過連續一年的飆升後，南加 的房價終於高到讓一些買家開始望而卻步了。8月的地產數據出爐，顯示南加六縣的銷量較上月全都有下降，價格變化則不大。業內人士也觀察到搶房的人變少了，並分析認為若銷量持續下滑，則過幾個月便會反映在售價上。若現在買房的話，競價或不如前段時間那麼激烈了。

加州 房地產經紀人協會(CAR)對獨立屋統計的最新報告顯示，相比7月，南加六縣的8月的售價變化不算大，其中洛縣上漲2.5%，橙縣上漲0.9%，范圖拉上漲最多，達到3.4%。但聖伯納汀諾和聖地牙哥的售價都有少許下跌，河濱縣則持平。不過當然相比去年同期，六個縣的價格都有兩位數的增長。

而在銷量方面，相比7月，8月六個縣都全線下滑。銷量下滑最多的是河濱縣，下降6.8%，其次是聖伯納汀諾下降5.6%。這兩個縣也是相比去年同期銷量下滑最嚴重的，均達到了兩位數的下跌。洛杉磯縣雖相比前一個月銷量下降，但卻比去年同期銷量增加7%，也是六縣中唯一銷量年比增長的。

資深地產經紀袁立功也看到這樣的變化，以前一棟房子動不動就有十至20組買家搶房，甚至有高達40至50組買家搶房。現在可能一般是三至七組或八到十組買家競價。他分析認為，上個月已看到7月銷量同比下滑，這個月再次印證該趨勢。目前看到的是上個月的統計數字，還是屬於暑假旺季，他預計下個月能看到9月的數字，可能趨勢會更明顯一些了。

不過銷售量下滑似乎並沒有引起地產業內人士擔憂。袁立功分析認為有兩個原因，第一是價格已衝到歷史高點，有些買家開始承受不起，或嫌太貴想觀望一陣。第二是因為價格上漲後，有些賣家想趁高價賣出，所以上市屋數量有增加。不過他認為，只要利息還在歷史低點區間，應該不會突然跌幅太大。

銷量雖然全線下滑，但價格還算較穩。他分析，一般剛開始時會出現銷售量下滑，那麼搶房子人就稍微少一些，價格就不會暴漲。通常持續下滑幾個月後，才會反映在價格上會有一些會趨緩。例如前段時間一幢80萬的房子在東谷上市，一個周末就有40至50個人競價搶購，現在大概就會降到五至十個買家搶購，自然而然出的價格就不會像有40、50個買家競價搶房子的那麼高了。

雖然價格上還沒反映出來，但畢竟搶房可能會更容易，這對買家來說仍是好消息。至於現在是否是買房子的好時機，袁立功認為要看買家的想法以及心態。若是自住屋的話，雖然價格在歷史高點區間，但貸款利率仍低，也可省租金 省稅，仍是不錯的考慮，他認為買家的信心是不會被打擊的。

對於六縣不同的表現，他也指出，之前漲幅比較大的城市，下滑的比例會稍微高一些，這是正常的情況。不過無論怎麼波動，學區房仍保值，或是交通、生活方便的受華人青睞的城市，保值機會也較大。