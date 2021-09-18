SB 8等三法案 地方政府權力遭限多反對

州長紐森 （Gavin Newsom）16日連續簽署了SB 8、SB 9、SB 10房產開發法案，希望解決住房危機。此舉自然迎來地產界的歡呼，無論是建築、裝修、仲介、開發還是貸款業都表示支持；但地方城市大多反對，因其地方掌控權遭到限制。

加州房地產經紀人協會(CAR) 主席Dave Walsh對三個法案都支持，稱這是為解決州住房供應危機的重要一步，給工薪加州人創造更大的擁房機會。

雖然最受爭議的是SB 9，但由於對申請加建的地產有一定要求，而且並非所有地方加建都划算，因此有學者認為此案並不會造成大規模建造而突然增加社區密度。例如柏克萊加州大學 的Terner Center for Housing Innovation住房研究中心的一項研究就認為，該案一旦實施，大約只有5.4%的獨棟屋地塊會符合規定，且在財務上加建是划算的，因此全州大約只會增加71.4萬戶住房。在洛杉磯縣該數字稍高，預計約6.7%的獨棟屋地塊會分割和加建。

洛杉磯經濟和地產資訊公司（HR&A Advisors）華裔 高級分析員Ada Peng也認同Terner中心的數據分析。她表示，在幫助南加的一些沿海城市更新其住房規劃的過程當中也曾測算過，結果顯示在大部分房價較高的地方，獨立屋的價值還是遠超四個獨立康斗的價值。所以該法案對房屋數量和供應增長實際影響還很難說。她表示，SB 9對申請者的一些限制，並非鼓勵大家投機炒地，而SB 10也給當地城市制定本地法規的靈活度，因此最後影響還需拭目以待。

不過華人區有不少就坐落在剛好地塊大足夠面積，且距人多的市區又不算太遠，因此加建也是划算的地區，例如羅蘭岡、哈岡等地。不過華裔資深地產經紀袁立功也提醒民眾表示，在羅蘭岡有很多地塊曾是農地或養馬場，但地目按現律都是不能加建或改建的。而在新法下是否能加建，恐還需地產相關律師解讀才行。

但是該法案「奪走」了地方政府的一部分管控權，早先全州有241個城市聯名致信紐森，表示雖然了解可負擔住房和遊民問題「是加州城市面臨的最險峻問題之一」，但該案並沒有保證新建的房子是可負擔房，而且增加的新建案缺乏地方彈性、地方決策和社區意見。參與聯名信的南加華裔聚居城市包括亞凱迪亞、鑽石吧、爾灣、蒙特利公園、巴沙迪那、聖蓋博、聖瑪利諾、南巴沙迪那、天普市、核桃市、約巴林達等。不過信中沒有包括阿罕布拉、艾爾蒙地市。

一向以小而美著稱的聖瑪利諾市就有不少獨棟屋配大草坪的地塊，該市華裔市議員黃文谷就表示，他了解到居民對此很不愉快，「應該先把州長自己的宅邸建成多家庭」。他表示現在只能觀望。約巴林達市議員黃瑞雅早先在州府強制所有城市建設一定比例的平價屋時，就曾指出州府的政客們利用遊民和住房危機做藉口來搞開發，是因背後的金主都在地產界有大量投資。