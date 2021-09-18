民調：2022紐森輕鬆連任加州州長

2022年加州州長選舉民調示意圖。（記者丁曙╱製作）

加州 州長罷免選舉硝煙未盡，2022中期選舉又醞釀開打。柏克萊加大政府研究所（UC Berkeley Institute of Governmental Studies）17日公布新民調，2022加州州長選舉，紐森 （Gavin Newsom）將輕鬆擊敗任何覬覦州長寶座的對手，贏得第二個州長任期。

在14日（本周二）的罷免選舉中，紐森以壓倒性多數擊退了46名挑戰者，坐穩了州長寶座。而且，加州選民似已準備好在2022年支持他角逐的第二個任期。

柏克萊加大政府研究所最新民意調查顯示，紐森將輕鬆擊敗四名最有可能取代他的共和黨 對手，包括表現最好的保守派電台脫口秀主持人艾德（Larry Elder）。民意調查發現，52%的登記選民表示，他們會在兩強相爭中選擇紐森，另有30%受訪者則表示會支持共和黨，其他人表示尚未決定。

在罷免選舉挑戰者中排名第二的前聖地牙哥市長福科納（Kevin Faulconer），最新民調也差強人意。倘若2022再次上陣選州長，他僅獲得27%的登記選民支持，而支持紐森的則為 49%，另有近四分之一的受訪者尚未做出決定。

新民意調查還顯示，共和黨富商約翰考克斯（John Cox）和州眾議員凱文基利（Kevin Kiley），如果繼續參加2022年州長選舉，在一對一的角逐中，他倆的支持率都以近半差距輸給紐森。

民意調查主任迪卡米洛（Mark DiCamillo）說，在8月30日至9月6日期間收集的民調數據，最有說服力的結果之一是2022年最強有力的共和黨候選人仍然是艾德，迄今為止他在共和黨登記選民中的支持率最高。

民意調查還發現，在與紐森的正面交鋒中，艾德在共和黨選民中的支持率超過了所有其他共和黨候選人約 10%。在 2020 年總統大選中投票給前總統川普的選民中，艾德的領先優勢幾乎完全相同。

在 14日（周二）的選舉中，超過63% 的加州選民反對罷免紐森，而36%贊成罷免他。 由於遲到的選票仍在計算中，而且官方計票數週內將無法認證，預計這個差距可能會縮小。