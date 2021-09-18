罷免賈斯康受挫 華人不放棄

羅蘭岡華人協會會長暨羅蘭學區教委會主席陳正治。（本報檔案照）

罷免洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）行動聯盟16日宣布年底前再度發動罷免行動，寓意當前的罷免連署擱淺。大洛杉磯地區部分華裔民選官員和社區領袖17日表示，此次罷免賈斯康受挫，與行動策略和組織能力欠佳有關係；賈斯康的影響危及洛縣 的公共安全，華人 應在未來的罷免行動扮演更為積極和重要的角色。

核桃市市長秦振國認為，此次罷免賈斯康連署失敗，與罷免紐森 的行動相距太近有很大關係，時間重叠可能導致一些民眾覺得罷免議題政治化，部分民眾對賈斯康的改革危及城市、社區和個人的安全認識不深，比如一些城市在商討對賈斯康的不信任議題時，就認為沒有影響到他們的城市，所以不採取制裁行動。但事實上賈斯康的政策造成的負面影響重大而長久，現在很多罪犯都知道偷竊財物價值950元以下不坐牢，所以有恃無恐。最近哈岡和羅蘭岡等社區華人成立了維護治安人人有責團體，一個星期聚集了超過600人，大家對公共安全的擔心和對賈斯康的反感可見一斑。

近期積極投入罷免賈斯康連署行動的哈仙達岡華協會長方孝偉律師表示，罷免賈斯康與罷免紐森不同，遺憾的是罷免紐森在前，隨著罷免紐森策略失敗，罷免賈斯康的行動也受到影響。但他認為，罷免賈斯康不僅應該繼續，而必須全力以赴。他認為，此次罷免賈斯康連署失利，與該聯盟的組織、動員和籌款能力太有關係。聖蓋博谷東區華人其間建立組織，推動罷免，表現不俗。他表示，通過對賈斯康不信任決議的城市已達到29個，所以應該整合這些城市和學區的力量，讓更多民眾認識到賈斯康對整個社區的危害，眾志成城衝刺罷免行動。

方孝偉說，賈斯康的政策威脅到每一個人已是無可否認的事實，大家到超市買東西害怕被搶，晚上不敢出門，身上不敢携帶貴重物品。今年春天華人在鑽石吧地區抗議對被歧視活動，白人男子公然開車衝撞和辱駡人群，全程被錄像，但賈斯康不予起訴，等於狠狠打了華人的臉。所有華人都應該站出來説話，賈斯康必須下台。

羅蘭岡華協會長、教委會主席陳正治則認為，罷免一位在職民選官員不是一件很容易的事，賈斯康身為地方最高的檢察官對犯罪定罪條件的大幅放鬆，引發犯罪案件大幅增加是不爭的事實， 雖然受害人增加，但是，大部分沒有直接受害的老百姓，對於罷免簽名並不熱衷，就算年底重來一次也一樣困難。不如把精力財力集中到賈斯康下次競選連任時，再加大力度宣傳，推出夠聲望的挑戰者，讓民眾投票時有所選擇。賈斯康下台就有可能了。

需要58萬個洛縣公民簽名才能成案的賈斯康罷免連署，目前簽名僅20萬個左右。洛縣選務處17日表示，10月26日到期的罷免連署並未撤銷，如果再提案，最快也要到10月27日才能發動。