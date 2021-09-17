紐森勝選 被視為加州疫苗令勝利

紐森的勝利意味著疫苗強制令在加州的勝利。（記者邵敏／攝影）

加州 州長紐森 (Gavin Newsom) 在罷免選舉中獲勝，是陷入困境的民主黨人的重大勝利，也可能被視為加州新冠疫苗 強制接種的勝利。反對派企圖將紐森從州長職位拉下，很大程度上是由於他應對新冠疫情的一系列舉措，包括強制實施戴口罩、居家令、以及疫苗強制接種令。

在過去兩個月，加州對州僱員、醫護人員、教師和學校工作人員提出疫苗強制要求，所有醫護人員必須在9月30日前接種疫苗，州僱員和學校工作人員必須出示疫苗接種證明或每周接受檢測。一些人因強烈感受到疫苗強制令在加州的濃厚氛圍，不惜舉家搬離加州，逃避接種疫苗。

而參加與罷免同時舉行的州長選舉的共和黨候選人，大多表示將撤銷疫苗強制接種要求，同時解除口罩令等一些防疫要求。但此舉卻讓不少最初贊成罷免州長紐森的選民改變主意，反而向紐森投去橄欖枝。

華人選民在受訪時指出，「我們最初也準備加入罷免紐森，他在遊民、治安、教育、山火等問題上的處理，讓人失望，加州治安每況愈下，其中重要原因之一就是他通過了一些不合理的法規。」但這些民眾在最後時刻改投反對罷免紐森，「紐森在疫情處理上沒有過錯，提倡戴口罩、打疫苗是大部分華人希望的，如果上台一名新州長，允許不戴口罩、不打疫苗，那我們的生命安全將失去保障。」

加州68.1%的人口現已完全接種疫苗，還有數百萬人已接種第一劑，這些人基本上都會因此站到紐森陣營中，他們支持戴口罩、打疫苗。

很多人不喜歡紐森，即使在民主黨人中也是如此，但他被視為應對新冠疫情更安全的領導者。正如紐森在最後反罷免造勢活動中所稱，「基於科學、同情心和常識與新冠疫情作鬥爭。」紐森如今在罷免事件中已基本取得勝利，儘管他的一些舉措遭到批評者反對，但毫無疑問，隨著紐森繼任，戴口罩、打疫苗這些要求將保持不變。

紐森的勝利如果被解釋為對疫苗強制接種的認可，那對總統拜登來說也是大好消息。拜登上周發布兩項行政命令，要求聯邦僱員和合同工接種新冠疫苗，或每周接受檢測。他還要求勞工部為擁有100名以上員工的企業發布緊急令，確保員工都接種疫苗或每周接受檢測。

Reading University政治與國際關係系教授Mark Shanahan認為，罷免州長活動可被視為對疫苗強制接種的公投。

倫敦大學學院美國政治中心創始主任Thomas Gift認為，紐森的勝利涉及其他因素，而不僅是疫苗規定，「毫不奇怪，很多觀察家將紐森的勝利解釋為疫苗令的同時勝利，確實有一定道理，但重要的是，罷免選舉還涉及一系列超出新冠的更廣泛的政策問題。」