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罷免賈斯康連署失敗 年底前再發動

編譯組／綜合報導 
罷免洛杉磯檢察長賈斯康的行動暫告挫敗，但但新的提案正在醞釀。(罷免賈斯康網站)
罷免洛杉磯檢察長賈斯康的行動暫告挫敗，但但新的提案正在醞釀。(罷免賈斯康網站)

希望罷免洛杉磯檢察長賈斯康（George Gascón）的行動聯盟16日宣布，他們計畫年底前再度發動罷免行動。雖然他們並未言明，當前的罷免連署已經失敗，但聲明本身的主張卻顯示，賈斯康至少暫時可以無憂。 

賈斯康辦公室則聲明，大家現在都該回去辦正事了。洛縣選務處也證實，10月26日到期的罷免連署並未撤銷，因此如果要再提案，最快也要10月27日才能發動。 

行動聯盟的先天致命傷是組織動員能力不足，因為需要58萬位洛縣公民連署才能成案的罷免投票，到現在只有20萬人參加。另外，原本在檢察長選戰中反對賈斯康的洛縣警察工會，受限於聯盟起步太慢而無法捐款。最後聯盟雖然湊到100萬元，卻幾乎都在還債。 

本次罷免連署雖然失敗，但是舊金山的前例卻顯示，宣布失敗反倒可能為下一波帶來活力。舊金山檢察長博徹思（Chesa Boudin）的罷免連署年初宣告失敗，但其後的連署卻可能過關。 

罷免聯盟的發言人Tim Lineberger強調，他們不是認輸，只是轉進，在重整旗鼓、調整方向後，還會再次發動罷免連署。他強調，20萬參加連署的公民將成為他們的最大後盾，「重啟」（reset）之後會更知道該怎麼做。不過，實際如何，還是要等10月27日過後才知道。

洛縣 舊金山 警察

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