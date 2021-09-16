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洛縣15日開票統計 反罷免破七成

記者丁曙／洛杉磯報導
加州罷免選舉候選人支持率統計。（記者丁曙／製表）
加州罷免選舉候選人支持率統計。（記者丁曙／製表）

洛杉磯縣選務處 (RR/CC)處長羅根（Dean C. Logan）15日下午公布了對加州州長罷免選舉投票，及尚待處理的選票的初步估計。截至當時開票結果顯示，洛杉磯縣選民投下罷免選舉反對票占比70.85%，投下贊成票占比29.15%。

據洛縣選務處統計報告，今年註冊選民總計569萬406人，畫分投票管轄區 2799個，發出的選票包括郵寄選票186萬102張（82.19%），和投票中心選票 40萬2969 張（17.81%）。

加州罷免選舉四大族群民意調查。（記者丁曙／製表）
加州罷免選舉四大族群民意調查。（記者丁曙／製表）

經過初步點算，針對州長罷免選舉第一個問題，「紐森是否應被罷免州長職務？」洛杉磯選民投下反對票159萬8140張，占比70.85%；投下贊成票65萬7584張，占比29.15%。

針對罷免選舉第二個問題，如果紐森被罷免，選誰接任州長職務？在接替紐森的候選人名單中，共和黨電台脫口秀主持人艾德（Larry Elder）以44.09%的支持率遙遙領先；民主黨人帕夫拉特 (Kevin Paffrath) 得票率為10.00%，居第二；共和黨人、前聖地牙哥市長福科納 (Kevin Faulconer) 得票率8.61%，排第三。

加州罷免選舉政黨選民意調查。（記者丁曙／製表）
加州罷免選舉政黨選民意調查。（記者丁曙／製表）

目前尚待處理的選票，初步估計包括郵寄投票（Vote by Mail ballots）25萬5000張，有條件選民登記投票（Conditional Voter Registration ballots）1萬7800張，和投票中心臨時選票（Provisional ballots at the Vote Center）1100張，以及其它類別選票500張。

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