洛縣15日開票統計 反罷免破七成

加州罷免選舉候選人支持率統計。(記者丁曙/製表)

洛杉磯 縣選務處 (RR/CC)處長羅根(Dean C. Logan)15日下午公布了對加州州長罷免選舉投票 ,及尚待處理的選票的初步估計。截至當時開票結果顯示,洛杉磯縣選民投下罷免選舉反對票占比70.85%,投下贊成票占比29.15%。

據洛縣選務處統計報告,今年註冊選民總計569萬406人,畫分投票管轄區 2799個,發出的選票包括郵寄選票186萬102張(82.19%),和投票中心選票 40萬2969 張(17.81%)。

加州罷免選舉四大族群民意調查。(記者丁曙/製表)

經過初步點算,針對州長罷免選舉第一個問題,「紐森 是否應被罷免州長職務?」洛杉磯選民投下反對票159萬8140張,占比70.85%;投下贊成票65萬7584張,占比29.15%。

針對罷免選舉第二個問題,如果紐森被罷免,選誰接任州長職務?在接替紐森的候選人名單中,共和黨電台脫口秀主持人艾德(Larry Elder)以44.09%的支持率遙遙領先;民主黨人帕夫拉特 (Kevin Paffrath) 得票率為10.00%,居第二;共和黨人、前聖地牙哥市長福科納 (Kevin Faulconer) 得票率8.61%,排第三。

加州罷免選舉政黨選民意調查。(記者丁曙/製表)

目前尚待處理的選票,初步估計包括郵寄投票(Vote by Mail ballots)25萬5000張,有條件選民登記投票(Conditional Voter Registration ballots)1萬7800張,和投票中心臨時選票(Provisional ballots at the Vote Center)1100張,以及其它類別選票500張。