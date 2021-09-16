罷免落幕 商界盼終結疫情恢復經濟

洛杉磯華裔民主黨在華埠慶祝反罷免選舉成功落幕。（李天然提供）

針對民主黨 籍加州 州長紐森 （Gavin Newsom）進行的罷免選舉落幕後，洛杉磯縣民主黨和商會發表聲明，慶幸加州人現在可以專注於終結疫情大流行和早日恢復經濟常態，但加州共和黨警告不要忘記嚴酷的現實。

洛杉磯縣民主黨（LACDP）主席岡薩雷斯 (Mark Gonzalez) 指出，加州人民向共和黨和全國其他地方發出了明確的信息——將不惜一切代價拒絕川普主義，並將永遠支持那些繼續推動加州前進的人們。他強調，紐森州長當選以來，罷免支持者已經第六次試圖推翻他，但一次又一次失敗了。只不過，這一次耗費了加州納稅人2.76億元，勞民傷財。現在，人們都應該專注於結束新冠病毒流行病，並且讓加州人重返家園學校和工作崗位。

岡薩雷斯為洛杉磯縣所有基層組織、活動家、領導人所做的工作感到自豪，他們不僅保護洛杉磯縣和加州，而且保護美國的未來。他期待洛縣民主黨重新與紐森州長和加州民主黨領導層緊密合作，解決人民關鍵的優先事項。

但加州共和黨主席帕特森 (Jessica Millan Patterson) ，針對加州州長罷免選舉結果發表了不同的說法，她認為紐森被兩位總統、激進的左翼華府政客，以及超過5000萬元的競選支出所拯救。這一切不僅用來為紐森的無數次失敗辯護，而且製造荒謬和虛假的敘述來保護他。因此，紐森和他的盟友不能再無視數百萬加州人，包括民主黨人、共和黨人和拒絕州政府的人們，投下的贊成罷免的一票，並且批評州政府未能履行核心職責。當民主黨人歡呼慶祝時，不要忘記他們的選舉勝利是空洞的；加州仍然是一個犯罪率飆升、野火肆虐、乾旱嚴重、失業攀升、企業倒閉、住房負擔不起和稅收令人窒息的現實。民主黨人將在2022年面對選民，並且對讓太多加州人沉淪的政策負責。

早已表態反對罷免的洛杉磯地區商會表示，正如預期的那樣，州長紐森會擊敗2021年的罷免選舉。該商會主席兼首席執行官薩利納斯 (Maria S. Salinas) 表示，罷免失敗是個好消息，因為有這麼多企業可以努力恢復常態。罷免州長會給洛杉磯的社區、員工和企業帶來巨大的不確定性。現在，洛杉磯商會已準備好發展經濟，並且幫助企業創造良好的就業機會，加強地區的經濟。商會期待著與紐森州長合作，以確保公平的經濟復甦。