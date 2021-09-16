紐森勝選 華人憂兩黨惡鬥加劇

加州 州長紐森 在14日晚間罷免投票開票後，宣布贏得反罷免選舉。據初步開票結果顯示，67%選民反對罷免民主黨 籍紐森，33%贊成罷免。從目前看，似乎罷免州長失敗幾乎已成定局，雖然直到10月間最後結果揭曉。華人社區人士對此次罷免州長投票結果各有不同看法，有人表示，雖然州長紐森在執政政策及應對防疫方面都有缺失，但加州是民主黨人大本營，要通過罷免州長撼動整個架構不容易。也有認為，罷免活動反映兩黨鬥爭激烈，會讓整個美國前景不樂觀。

政治評論員劉青表示，表面上是反對者要罷免執政不力的州長，實際是民主、共和兩黨鬥爭激烈表現。而且現在是為了反對而反對，考慮的是各自黨派利益。就連防疫期間戴口罩也被戴上政黨標籤，令人感到遺憾。同時從總統大選看深感民意在逐漸弱化，兩黨爭鬥加劇，最終會導致美國發展前景不樂觀，負面影響愈來愈多。

前聯邦教育部助理部長張曼君指出，即使罷免州長沒有成功，但近40%的支持罷免選票也充分暴露現任州長紐森執政並非獲得全體民眾滿意，比如數百億失業救濟金流向搞不清楚、街頭無家可歸者持續增多等等，進一步說明人民認為州長管理不善，不滿意程度、民眾反彈情緒在增加。

喜瑞都社區學院校董劉昕表示，從科學和醫學角度來看，加州應持續嚴格加強防疫措施，雖然會短時間內影響商業、教育正常進行，但從長遠看還是對整個加州發展有利。但任何事情不是盡善盡美，比如有人說州長應對疫情措施反反覆覆，實際上即使因應學校全面重啟問題，至今仍有部分家長還是希望線上教學，不急於讓子女返校在課堂由老師面對面授課。況且新冠肺炎疫情是百年來才發生如此嚴重災害，要將防疫政策拿捏得很準，確實很難做到。

內陸華人聯誼會會長廖日山認為，加州是民主黨大本營，罷免州長肯定會遇到很大挑戰，而且在加州要想撼動民主黨人架構確實很難。不過對於該聯誼會多年從事的對弱勢群體捐贈慈善活動，都會得到來自兩黨民選官員配合和支持。該聯誼會慈善救助活動會一直做下去，也不會因為誰當政而中斷。