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媒體：紐森「目中無人」 不會學到教訓

編譯組／綜合報導 
加州州長紐森擊敗罷免投票後，喜形於色，但分析指出，他不會因此學到教訓，依然難脫目中無人的作風。(NBC)
加州州長紐森擊敗罷免投票後，喜形於色，但分析指出，他不會因此學到教訓，依然難脫目中無人的作風。(NBC)

快要過54歲生日的加州州長紐森看似提前收到生日禮物：罷免投票失敗，多數加州人民願意再給他機會，讓他至少做到2023年1月。但洛杉磯時報駐沙加緬度特派員John Myers分析，罷免投票的成因與相關爭議，並不會因為投票結束而停歇，紐森並不會因此學到教訓，­「目中無人」大概是紐森最真實的寫照。

主因之一是，紐森抵抗罷免投票的策略，集中在喚醒基本盤選民的警覺心，提醒保守派反撲的危險性，但卻甚少提及紐森本人在2019年就職後做了什麼。因此這場投票的結果，某種程度來說，只是選民不想讓共和黨人掌權，特別是「親川普勢力」，而非為紐森的施政績效背書。 

罷免投票後，其實才是紐森真正考驗的開始，萬一做不好，2022年的選民不見得會再讓他當四年。曾在紐森2009年競選州長時出過力的策士Garry South直言，政治家自以為打了勝仗時，很少會展現出謙遜。 

以前一次州長罷免投票的勝利者史瓦辛格為例，他雖然打敗了現任州長，但是在其後的任期中，卻開始失去民心。只是史瓦辛格在2005年深刻反省後，提出類似負荊請罪般的公開自我檢討，承認他的政綱太過共和黨化，因此最後在2006年的大選中，以「超黨派州長」之姿贏了17個百分點。 

但紐森呢？他恐怕不會太謙遜。從他選後的表態就可看出：他告訴媒體，「我會堅持到底，完成我應該做的份內事」。但紐森的身邊人，在接受匿名採訪時卻透露，「­目中無人」（cocky）大概就是紐森最真實的寫照。這點從他在2020年疫情高峰期的作為就可一窺端倪。 

John Myers說，剛開始時，紐森親上火線，對每天加州民眾公開演講，初期確實非常能夠安撫民心。但是一天天過去，紐森的「訊息」卻一成不變。幕僚說，一般百姓要的是答案，但州長大人長篇累牘最缺的就是答案。當時的多項民調也確實反映，民眾認為紐森並未做好防疫工作。 

加上Napa Valley的昂貴私人宴會，策士坦承，這讓紐森之後都擺脫不了權貴印象，而且明顯告訴大家，「對，我就是不管某些人怎麼看我」。親近人士透露，就跟半杯水的故事一樣，紐森眼中的半杯水總是­，「太好了，我已經有半杯水了」，但這樣的自得意滿，卻連民主黨盟友都看不過去。 

John Myers指出，關鍵在於，對紐森或現在還在身邊的幕僚來說，罷免失敗只是又一次的勝利，而不會是警訊。但是從反向思考就會發現，加州史上只有兩次州長罷免投票，為何紐森這個州長會鬧到罷免投票成案的地步？肯定是因為某些最後投票反對罷免他的民眾，當初連署其實是同意舉行罷免投票的。 

不過匿名直言的身邊人都說，他們不認為紐森會因為罷免而學乖，投票過後的紐森還會是紐森。而且策士說，就算檯面上改了形象，但是也可能收到反效果，因為差異太大，反而讓選民覺得虛偽。

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