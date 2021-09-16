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反罷免成功 紐森抗疫保命助保住江山

記者丁曙／洛杉磯報導
紐森州長在14日選舉晚會上發表勝選演說。（美聯社）
紐森州長在14日選舉晚會上發表勝選演說。（美聯社）

全美矚目的加州州長罷免選舉14日（周二）晚落幕，民主黨州長紐森 (Gavin Newsom)以2比1%的絕對優勢徹底擊敗對手，他下達的口罩疫苗強制令贏得了選民的信任；而共和黨人揚言上任後最先廢除口罩令和強制疫苗接種令，深度激發了民主黨人的憂患意識，投出了他們打響「口罩疫苗保衛戰」的選票。

加州民主黨亞太裔黨團前主席李天然（Clark Lee）、加州民主黨規則委員會主席暨洛杉磯縣民主黨執行秘書長李天薇（Olivia Lee）表示，這場由共和黨極右派策動的罷免選舉，爭先恐後搶班奪權，不僅耗費加州納稅人2.76億元，而且干擾了抗擊新冠病毒的大局，罔顧加州人的性命安全，徹底喪失人心。而紐森全力領導加州抗疫卓有成效，受到大多數加州人的肯定，挺過了罷免的危機，也是對他領導加州對抗當代最大健康危機的能力的肯定。

艾德未能掌握民意

在8月中旬的罷免競選活動中，艾德（Larry Elder）和其他幾位民調領先的共和黨州長候選人皆表示，上任後最先廢除口罩令和強制疫苗接種令，最重要的是艾德誓言廢除紐森政府要求學生在公立學校戴口罩，以及教師、州僱員和醫護人員接種疫苗的規定。然而，這是在 Delta變種肆虐的時候，此言一出，嚇倒了大多數加州人。聖安東尼山學院理事陳介飛指出，共和黨州長候選人不顧人命安危玩政治，正如德州和佛州兩名共和黨州長，禁止地方政府強制推行口罩令和疫苗令，導致兩州疫情泛濫。抗疫是保護加州民眾健康，人命關天，決不能政治化。在加州，民主黨與共和黨的人數接近2比1，只要民主黨選民出來投票，民主黨領袖沒有過不去的坎，而共和黨對手廢除口罩和疫苗令，迅速轉化為民主黨選民的投票動員令。

共和黨欲廢口罩疫苗令，催出大批選民在選舉日踴躍投票。（美聯社）
共和黨欲廢口罩疫苗令，催出大批選民在選舉日踴躍投票。（美聯社）

強化防疫令得人心

在共和黨揚言廢除口罩令和強制疫苗接種令後，紐森反其道而行之，在多個公共場合宣傳口罩和疫苗強制令，強調防範新冠肺炎生死攸關。他並且在舊金山華埠和洛杉磯華埠，抨擊對手要立即取消加州公校的口罩規定以及對州府員工和醫療保健工作者的疫苗要求，受到了華人社區的普遍認同。華埠領袖們表示，不戴口罩不打疫苗，必將使加州在減緩冠狀病毒傳播取得的成績前功盡棄。

民主黨擴大戰果

在14日選舉晚會上，紐森向媒體和支持者表示，「說No（反罷免）並不是唯一的內容，我想把重點放對加州說Yes，我們對科學說Yes，我們對疫苗說Yes，我們對結束這場大流行說Yes！」此次罷免選舉改變了紐森應對大流行的方法，推出了強制戴口罩和接種疫苗的行政令，因為有證據表明選民支持政府的策略。這場競選也檢驗了反對前總統川普及其保守政治品牌，仍然是加州民主黨和獨立派前進的動力，並為民主黨描繪了2022年中期選舉的藍圖。

被民主黨稱為「川普複製人」的艾德，雖然在46名候選人中拿下了44.09%的第一高票，但也無法改變64%選民反對罷免的事實。在選舉結果公布後，他向支持者演講，暗示這是他第一次競選公職，但可能不是最後一次。「讓我們對失敗心存善意。我們可能輸掉了這場戰役，但我們將贏得這場戰爭。」他並補充說，罷免迫使民主黨人將注意力集中在無家可歸者和加州生活成本高昂等民生問題上。

共和黨挑戰者艾德在14日選舉晚會上承認敗選。（美聯社）
共和黨挑戰者艾德在14日選舉晚會上承認敗選。（美聯社）

加州 民主黨 疫苗

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媒體：紐森「目中無人」 不會學到教訓

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