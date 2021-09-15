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華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

67%選民反對罷免紐森 對手艾德反攻機會不大

編譯組／綜合報導
加州初步開票結果顯示，67%選民反對罷免州長紐森(中)，33%贊成罷免。(KTLA)
加州初步開票結果顯示，67%選民反對罷免州長紐森(中)，33%贊成罷免。(KTLA)

加州州長紐森(Gavin Newsom)14日晚間在投票截止後約一小時，自行宣布贏得反罷免選舉勝利。截至14日晚間10時20分，城市新聞社報導，加州已開出51.4%選票，贊成罷免276萬9676票，占33.3%。反對罷免554萬4477票，占66.7%。

罷免加州州長紐森投票，14日晚間8時投票所關閉，ABC電視台報導，初步開票結果顯示，反對罷免民主黨籍紐森的得票率一路遙遙領先。

如果最後贊成罷免票數多於反對，下一任州長將由新人接手。共和黨籍的艾德(Larry Elder)目前以43.8%的選票領先其他對手。

記者王若然／綜合報導

加州罷免州長選舉的投票將於洛杉磯時間14日晚8時截止，加州選民數量龐大，認證票數將是漫長過程，因此需等待數天才能知道最後結果。加州有約2200萬選民，每位選民都會收到郵寄選票。選民可選擇郵寄選票或親自去投票站投票。

根據Edison Research，截至9月13日，加州已有910多萬選民投票；其中有黨籍的人中，52%為民主黨，26%為共和黨。

而14日晚的開票，一般是郵寄選票以及當天投票日之前的親自投票。根據沙加緬度蜂報（Sacramento Bee），在2020年總統大選中，共和黨人較傾向於在投票日當天親自投票而不是郵寄選票，民主黨人較傾向於郵寄選票。

根據Political Data Inc，提前投票的選票較傾向於支持紐森。另根據柏克萊政府研究學院(Berkeley's Institute of Governmental Studies)，77%選擇在選舉日當天投票的選民支持罷免紐森。

CNN選情記者Reston預測，剛開始開票時，應該會出現較多提前投票的民主黨的投票，接著將看到更多親自投票的共和黨的投票，最後將是較慢的郵寄選票。

在加州，郵寄選票最遲要在14日當天寄出，且有郵戳證明，相關部門將在未來七日陸續對這部分選票認證。因此，最終結果需要數日才會揭曉。而早期的開票結果也並不能說明最後的選舉結果。

加州州長紐森策略師上周則表示，將等待美聯社結果出來後，再宣布是否贏得選舉。

按規定，加州各縣需在10月14日之前完成所有選票認證，加州州務卿（The Secretary of State）辦公室最遲在10月22日宣布罷免結果。

根據選務處提供的選民指南，如果超過50%的選民投票贊成罷免州長，州長將被免職，並由得票最多的候選人取代他。如果超過50%的選民投票否決罷免，州長將繼續留任。

加州公共政策研究所(PPIC)9月上旬民調顯示，紐森以58%比39%領先，且獲得高達90%民主黨選民，以及49%中間選民的支持。柏克萊政府研究中心上周五也發布民調指出60%的加州選民反對罷免，支持罷免者只有39%。

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